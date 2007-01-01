Афиша Обнинск
Общество

В Калуге просят установить камеры над свалкой

Дарья Джуманова
25.09, 12:21
В четверг, 24 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Ул. Механизаторов, д. 23. Скоро проехать нельзя будет. Там и огорожено уже было, но людям всё равно. Поставьте уже камеры, раз не убираете, пусть все знают, кто это делает, - написала Ксения.

В горуправе пообещали убрать контейнерную площадку в течение двух недель. Также в ведомстве напомнили, что складирование веток, деревьев, листьев и прочего мусора вблизи контейнерных площадок запрещено.

