В Калуге просят установить камеры над свалкой

В четверг, 24 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Ул. Механизаторов, д. 23. Скоро проехать нельзя будет. Там и огорожено уже было, но людям всё равно. Поставьте уже камеры, раз не убираете, пусть все знают, кто это делает, - написала Ксения.

В горуправе пообещали убрать контейнерную площадку в течение двух недель. Также в ведомстве напомнили, что складирование веток, деревьев, листьев и прочего мусора вблизи контейнерных площадок запрещено.