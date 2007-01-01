Жителя Людиново заставили заплатить долги по кредиту

У мужчины было четыре задолженности перед банком – в сумме 70 тысяч рублей. Он не оплатил их вовремя, и дела передали судебным приставам, сообщили 25 сентября в пресс-службе УФССП по Калужской области.

Когда добровольно платить он не стал, приставы начали принудительное взыскание: заблокировали его банковские счета, наложили запрет на продажу или переоформление автомобиля и недвижимости, а также начислили исполнительский сбор.

Мужчина не ожидал таких последствий и быстро понял, что рискует имуществом. Чтобы избежать ареста машины или квартиры, он срочно погасил всю сумму долга.