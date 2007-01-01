Афиша Обнинск
Общество

В Калуге просят увеличить время зеленого сигнала светофора на улице Никитина

Дарья Джуманова
25.09, 11:41
В четверг, 24 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте. Можно отрегулировать работу светофора на перекрестке улиц Луначарского и Никитина. Ежедневно в гору пробка, особенно утром и в зимнее время постоянно. Можно увеличить время зелёного сигнала по ул. Никитина. Заранее благодарю, - написала Лариса.

Городская администрация ответила, что в течение месяца специалисты изучат дорожную ситуацию на этом перекрестке. Если изменения режима работы светофора окажутся необходимыми, его настройки будут скорректированы.

