Калужанка возмущена вырубкой деревьев на Степана Разина
Общество

Калужанка возмущена вырубкой деревьев на Степана Разина

Дарья Джуманова
25.09, 11:03
0 439
В среду, 24 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Зачем вырубают аллею сирени на бульваре Степана Разина? Вы здесь были весной и ранним летом? Красота, сирень цветет. А теперь лысо. Что творит Калугаблагоустройство с городом? Одни машины и газы будут? – написала Наталья.

В горуправе ее успокоили и объяснили, что сирень не трогают. Только обрезают старые ветки, которые лежат на газоне. Также убирают поросль клёна американского и погибшие ясени.

