Жители калужского села обеспокоены появлением несанкционированной свалки

В четверг, 25 сентября, Евгения оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Речь идет о с. Муратовский Щебзавод! В нашем карьере появилась несанкционированная свалка мусора. Въезд на площадку огорожен забором. За ним уже начали появляться кучи отходов. Никакой официальной информации об этой свалке нет! Под карьером находится подземное озеро, вода из которого идёт в дома жителей Муратовского щебзавода. Мусор может загрязнить грунтовые воды, что приведёт к отравлениям людей! Эта вода попадёт в Калужское водохранилище, с вытекающими последствиями. Жители категорически против такого соседства со свалкой! – написала она.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии пообещали, что специалисты выедут на место в течение следующей недели для оценки ситуации.