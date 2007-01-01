Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калуге рассказали, как спасают колокольню на улице Смоленской

Дмитрий Ивьев
25.09, 10:45
0 637
Аварийные работы там ведутся уже несколько месяцев. Что сейчас происходит со старинным зданием, сообщил в четверг, 25 сентября, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Он пообщался с руководителем подрядной организации Виктором Кувшинниковым.

- Мы перешли на новый этап установки так называемых упорных ферм, которые обеспечат устойчивость колокольни и которые будут являться такими вот надёжными элементами, которые будут стоять, наверное, по меньшей мере там месяцев четыре-пять, пока не будет следующий этап и не будет полной стабилизации колокольни, - отметил Кувшинников. - Комплекс работ, который в настоящий момент выполнен, это сделанные специальные кусты свай. То есть эти сваи являются опорами для этих контрфорсов, потому что, как видно, высота этих ферм превышает там 20 метров, и вес их очень большой.

Делаются специальные конструкции - узел соединения фермы с конструкциями сваи. Получается ростверк, на который уже устанавливаются под определённым углом контрфорсы. Они первоначально фиксируются в верхней части, и дальше уже в нижней части происходит подгонка, устанавливаются треугольники, идут сварочные работы.

По словам представителя подрядчика, деформация здания существенно замедлилась.

- Динамика есть, но она очень незначительная, - пояснил он. - То есть последний замер показал, что у нас осадка составила всего-навсего там 3 миллиметра. То есть это осадка, она, судя по самим измерениям, она практически в пределах точности измерения. Ещё хочу добавить, что параллельно с упорными фермами идёт монтаж. Это обвязочная балка. Причём обвязочная балка сделана таким образом, чтобы ни в коем случае не повредить существующие элементы, которые входят в предмет охраны. И поэтому будут потом стоять точно такие же, как вот здесь в углу, специальные пластины компенсационные. Здесь ещё будут дополнительно поставлены. И в итоге будет несколько уровней этого бандажа, четыре уровня этого бандажа. Он как бы стягивает по периметру все конструкции, и таким образом у нас обеспечивается не только сейчас устойчивость, которая связана с грунтами, но и уже по последствиям того, что произошло развитие достаточно большого количества трещин и так далее.

Напомним, разрушения колокольни стали заметны в конце 2024 года. Тогда заявили об угрозе обрушения здания на жилые дома.

