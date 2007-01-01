Осень окутала Юхнов золотым покрывалом
В четверг, 25 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришла фотография от нашего читателя.
На снимке — знакомая многим дорога Юхнова, которая преобразилась под кистью сентября.
По ее краям — ярко-желтые кроны деревьев, которые образуют сияющий тоннель. Солнечный свет, пробиваясь сквозь листву, играет на асфальте и создает ощущение уютного уголка.
Эта фотография напоминает нам, что настоящая красота часто находится совсем рядом. Не нужно ехать за тридевять земель, чтобы увидеть волшебство — достаточно просто выглянуть в окно и пройтись по родным улицам, которые осень превращает в живые полотна.
