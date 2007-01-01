В Калуге ремонт двух улиц перенесли на 2026 год
Об этом сообщили городской праве в среду, 24 сентября.
Поводом для официального комментария стал вопрос местного жителя Игоря, оставленный под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.
- В начале весны анонсировали ремонт улиц Степана Разина и Николо-Козинской. Ремонт будет произведен? – поинтересовался он.
В горуправе ответили, что из-за ограниченного финансирования работы перенесли на следующий год.
