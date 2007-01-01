В Калуге назначен новый заместитель городского головы

Им стал Никита Новиков. Он также будет начальником управления делами, сообщил в четверг, 25 сентября, городской голова Дмитрий Денисов.

- Молодой, но опытный специалист, - прокомментировал Денисов. - Выпускник «Школы мэров». 9 лет является членом городской команды. Работал в самых разных направлениях, в том числе заместителем начальника управления и помощником городского головы. Желаю Никите Владимировичу плодотворной работы на новой должности и успешной реализации поставленных целей во благо калужан.