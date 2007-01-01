В Калуге просят сделать площадку для дрессировки собак на Правобережье

В среду, 24 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Отличная инициатива. Но хотелось бы, чтобы такую площадку построили и на Правом берегу. Очень тяжело и неудобно добираться с Правого берега, особенно если нет личного автотранспорта. Набережная — не лучшее место для дрессировки собак. Спросите у хорошего кинолога, именно у хорошего, который не только знает, какие команды давать собакам, но и еще физиологию животных. На набережной очень много раздражителей, которые будут мешать собаке сосредоточиться на работе. Толку от такой дрессировки не будет, - написала Наталья.

В горуправе пояснили, что найти подходящее место для площадки непросто. Участок должен быть муниципальным, и под ним не должно быть инженерных коммуникаций с охранной зоной. Площадка на набережной существует более десяти лет и пользуется популярностью у владельцев собак. Раздражители на площадке не мешают дрессировке, а наоборот, помогают собаке научиться работать и слушать хозяина.