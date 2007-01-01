Опубликован график выходных в России в 2026 году

В среду, 24 сентября, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предстоящие новогодние каникулы будут рекордными по продолжительности – 12 дней. Отдыхать будем с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года включительно.

В феврале и марте выходные продлят до трех дней – с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.

В мае также калужане смогут отдыхать два раза по три дня – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне длинными будут выходные с 12 по 14-е.

В ноябре выходной станет среда, 4 ноября.

Рабочих суббот в производственном календаре не предусмотрено.