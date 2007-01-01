Афиша Обнинск
Общество

В Калуге жительница Кошелева обратилась с просьбой привести в порядок спортивную площадку

Дарья Джуманова
24.09, 15:18
О проблеме наша читательница рассказала в среду, 24 сентября.

- Спортивная площадка на улице Братьев Луканиных, 15 в плохом состоянии. Забора нет с нескольких сторон. Из-за этого мячи часто вылетают на детскую площадку или на дорогу, где ездят машины.

Мы обратились в городскую управу, чтобы узнать, будут ли что-то делать. Там нам ответили, что планировали отремонтировать площадки на Георгия Амелина, 12 и Братьев Луканиных, 1 в этом году. Остальные площадки пока проверяют. Если потребуется ремонт, его включат в план.

