В Калуге жительница Кошелева обратилась с просьбой привести в порядок спортивную площадку

О проблеме наша читательница рассказала в среду, 24 сентября.

- Спортивная площадка на улице Братьев Луканиных, 15 в плохом состоянии. Забора нет с нескольких сторон. Из-за этого мячи часто вылетают на детскую площадку или на дорогу, где ездят машины.

Мы обратились в городскую управу, чтобы узнать, будут ли что-то делать. Там нам ответили, что планировали отремонтировать площадки на Георгия Амелина, 12 и Братьев Луканиных, 1 в этом году. Остальные площадки пока проверяют. Если потребуется ремонт, его включат в план.