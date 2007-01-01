Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителя Калужской области снова поймали пьяным за рулем
Общество

Жителя Калужской области снова поймали пьяным за рулем

Дарья Джуманова
24.09, 14:58
0 363
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Козельском районе перед судом предстанет 27-летний местный житель, которого обвиняют в повторной езде в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 24 сентября.

В конце июля 2025 года мужчина, уже будучи лишённым прав, сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21074 в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС, а медицинское освидетельствование подтвердило опьянение.

Этот случай — не первый для водителя. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Именно наличие прошлой судимости и повлекло более строгое обвинение. За повторное нарушение закона ему грозит до трёх лет лишения свободы.

На время следствия автомобиль нарушителя арестован.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFkMlc4azJiRTl6a2hqQ2FNWG1qbUE9PSIsInZhbHVlIjoicnpCZGRVK0tDLzBWbGhnWTd2YkVrWERFMGs1NHd0dHFHWUVMZWxxWVJCWGVFRzVoOHA1bGU0RnB4NlhQMmtsRmY5anpmaWhNMmlaeEdtVW1kdXZNbGdLL0tvbVlZSzBkUkFSMGEwZDdXU3BWUnJlYjdoZ3lLQVliOFZNQkJZbnNRcytwdEJ5VGZIYWUzV3NXOGhsa2hpS1Y1T29jS0RDUUk5U1dqV1RsaGhvN1gxRU9HSkROU0hZY2VVZDBVTVY1TkpZd0U4T3BzM2svYm1tRmVKTU1GZi9EWTBXVUNGZi9oY0xQUzRMNDdrYk5iYWJqVUxiZG85ZnRzcTZrR0s3TjZpTWxMYk1tRENPQ3U3Zk9rT251dm1qWXJqUzVDU2h2aW1ITzVQbHQvQXl0aWVXSmJEMnlwdEl2ZnNGYmJPcUdHSUp1bGRBaFduTUNjeVlMNTlCcTNvOHRtYU5wSXN4VFFVM0d0bFBhOXZZVG5FbVJZRnJkc3ZpSEdETGhGNVdVelhmeDBFdFFMOU0vY1lkVFR0R2lPNEFwQm1vaXFQV053QkJBcmxLQm9zYVgwcEEyaUd3aU84RncvUW1vOW9KQyIsIm1hYyI6IjU0MGRmNWQxMDFkZjRiOGRmZmQ5Y2U3YmU2YjdlMjFhOTQ1NmM2NTg1ODFiZGRlMTNkNTc1ZjM5NzFmMDYwMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZXQmhQekU0ZFFBSUdrMHFoMW56alE9PSIsInZhbHVlIjoiR3l6Q0FkYWxudFFQSnZ0ZmN3VFRXdi83SlU1MnNYT0JtVjF4NE94SzJpNTc1ME9hdVloNmNRUmF3dExTSTNwbDFuNkdCZVA3dXFpOVR1NjI2WEFEVlhDZTZiOHo2WnlGTzdINkVteWROV3NqWTIzcmpPTFBWc3pELzdHSi9QdG5XT1NOWHFsOWFBSlppS1Fkdm01eWdtOFZoOHdDZDc5V0E1SXpJVDdUcEtiUUdhYzkxMFNjSWpvRjJJanpwRTBLU002TlQ0RmdFYURvMWJjUU5TRjArdEI2amFrTlczbHozSml2Y0pGUkZtVlZzd0hocjdjUDA1UDNMS3FkalByN1A3RldrODZrMTd6ZXNKTEc4a2hRV3VJNk9KNDVFb0tEV2ZFUmwwYm5QRUZBczJJR2RGVWVDTnYwaGg3cExmNFVuZVllbmo3c2M5ZGFsbDhqUnY2eEhKc0ZRQ3g3eW5zek1sM08rQU9JbVlGbHVFWHpTdXZuTXA3QUlKenZOaFB0eDE2ckNQZkp5dC9nMmVWQ1MwMG1mTWtIdkpOR3F2c2tIbHpzSEhPQnpVL0crWVp6UlF5dnRYc1ZoTHF4bVJTTkErY3hyWXBYSFhsY2ZGZFJBQ29DNlZJeDluWG5JTDBQcHFqNkd3TUt1ZitvRlFlWDJFUkRwVTV3R1lDeFE5N2QwZ0crY0c4K1RoT3hwM1U1b202TjRZbjZJckhDcmF5eGp4Vm9Cbjh6YWxGb3FkNmRDMmxQU2lsNThEVWcvdytlOUIzZ3lQQXU2Nlc1WFpFeHBXU3NRZmJnMVE5VzAyOEhLajdHeXRJZ1R2VFNKRStSMDdDTlZSOWZidlMvTFJ6bSIsIm1hYyI6IjAxYzg3M2YzOTk1MDM1ZDg2Mjg3ZjdhMGE0YmUxMzJmZjNjNzFhY2NhNGFhYzVhZjZlMTk1MzYwNzFkZjA1ODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+