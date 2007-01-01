Жителя Калужской области снова поймали пьяным за рулем

В Козельском районе перед судом предстанет 27-летний местный житель, которого обвиняют в повторной езде в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 24 сентября.

В конце июля 2025 года мужчина, уже будучи лишённым прав, сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21074 в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС, а медицинское освидетельствование подтвердило опьянение.

Этот случай — не первый для водителя. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Именно наличие прошлой судимости и повлекло более строгое обвинение. За повторное нарушение закона ему грозит до трёх лет лишения свободы.

На время следствия автомобиль нарушителя арестован.