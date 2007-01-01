Штраф для малого предпринимателя в Калужской области уменьшили вдвое

Предприятие из Кировского района, которое шьёт спецодежду, оштрафовали на 500 тысяч рублей за несвоевременную оплату экологического сбора. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 24 сентября.

Однако при расчёте штрафа чиновники не учли важный нюанс: компания является субъектом малого предпринимательства. По закону для таких предприятий размер штрафа должен быть значительно ниже.

После проверки надзорного ведомства штраф был пересмотрен. Его размер уменьшили вдвое — до 250 тысяч рублей.