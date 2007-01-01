Афиша Обнинск
Состоялось первое заседание Думы городского округа города Калуги 8 созыва
Состоялось первое заседание Думы городского округа города Калуги 8 созыва

Дмитрий Ивьев
24.09, 13:11
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского округа Галина Пашкевич огласила результаты выборов и вручила избранным депутатам удостоверения. В составе представительного органа – 36 депутатов, 26 избиралась по одномандатным округам, 10 – по партийным спискам. В 23 одномандатных избирательных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», в двух округах – самовыдвиженцы, в одном округе победу одержал представитель партии «Яблоко». Всего в Думе 28 представителей «Единой России», также в Думу прошли по одному представителю «Справедливой России», «Яблока», КПРФ, Партии пенсионеров, ЛДПР и «Новых людей». Двое избранных депутатов участвовали в специальной военной операции.

Народные избранники принесли присягу, также были сформированы рабочие органы Думы. В ходе тайного голосования председателем Думы единогласно избран Юрий Моисеев, первым заместителем председателя Думы – Сергей Павлов, заместителем председателя Думы – Александр Иванов.

В Думе 8 созыва комитет по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике возглавит Константин Сотсков, комитет по территориальному развитию города и городскому хозяйству – Андрей Нефёдов, комитет по правовому обеспечению местного самоуправления – Андрей Макаров, комитет по вопросам социального развития – участник специальной военной операции Андрей Кулёмин.

«В Думе представлены семь политических партий, состав представительного органа обновился практически на треть. Всем нам предстоит конструктивно работать на благо Калуги и калужан, наладить тесное взаимодействие с администрацией города, приложить максимум усилий для исполнения наказов избирателей. За прошедшие пять лет было многое сделано для развития нашего города, уверен новый созыв Думы продолжит успешную работу в этом направлении», – подчеркнул Юрий Моисеев.

