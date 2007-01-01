Афиша Обнинск
Общество

Строительство бассейна в Козельске приостановлено из-за смены подрядчика

Дарья Джуманова
24.09, 14:40
0 298
В среду, 24 сентября, местная жительница спросила губернатора в соцсети, почему стройка остановилась. Ответ ей дали в профильном ведомстве.

- Контракт находится на стадии расторжения, дальше будут объявлены новые торги для выбора подрядчика. До конца следующего года стройку планируется завершить, - сообщили в региональном Минстрое.

Напомним, о начале строительства ФОКа правительство региона объявило в мае. Согласно проекту, в комплексе разместятся отдельные детский и взрослый бассейны, а также универсальный спортивный зал. Размеры бассейна составят 25 на 11 метров, зала — 15 на 11 метров.

