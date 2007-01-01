Афиша Обнинск
DOGMA наградила лидеров продаж из Калуги и Омска поездкой на юг по знаковым проектам компании

26.09, 11:05
В сентябре федеральная компания DOGMA организовала поездку в Краснодар для агентов Калуги и Омска в качестве награды за высокие результаты продаж недвижимости. Партнеры смогли посетить масштабные и знаковые проекты девелопера и отдохнуть на морском побережье. Реализуя подобные мероприятия, компания DOGMA демонстрирует, что ценит вклад своих партнеров и продолжает стратегический курс на развитие и укрепление сотрудничества с агентствами во всех регионах присутствия.

Стартовой точкой экскурсии стал один из крупнейших строительных проектов страны – микрорайон «Самолет».  Партнеры-агенты прогулялись по пешеходному бульвару с фонтаном, смогли оценить принципы жилой застройки, подходы компании DOGMA к благоустройству. В офисе продаж гостям рассказали про уникальные объекты микрорайона: детскую аква-площадку и нейродинамические игровые зоны для ребят разных возрастов, велодорожки, фуд-зону и соседский центр. Особое внимание было уделено социальным объектам: детским садам и школам.

Следующей точкой по маршруту стал проект DOGMA PARK. Гостям презентовали инфраструктуру района, включающую школы, детские сады и уникальный термальный комплекс, где разместятся несколько видов бассейнов, десятки оздоровительных площадок и лаунж-зон для всех возрастов. После презентации гости прогулялись по парку, в котором компания высадила свыше шестиста крупномерных деревьев, больше двух тысяч лиственных и хвойных кустарников, а также многолетние цветочные культуры. День завершился ужином, где в неформальной обстановке можно было задать интересующие вопросы и поделиться впечатлениями.

Второй день тура был сфокусирован на технологиях строительства. Гости из Калуги и Омска посетили площадку ЖК «Рекорд». В ходе экскурсии представитель компании DOGMA рассказал о монолитной технологии возведения жилых домов, которая применяется не только в Краснодаре, но и на проектах «Снегири» и «Космопарк», а также об основных этапах строительства.

«Подобные поездки и экскурсии – это важный инструмент для повышения экспертизы наших партнеров.  Агенты, которые видели наши строительные площадки, качество нашей работы и масштаб проектов лично, могут с большей уверенностью и детализацией рассказывать о преимуществах жилых проектов Догма клиентам» - отметила Жанна Белянкина, коммерческий директор компании DOGMA

Поездка позволила агентам не только получить новые знания, посмотреть на девелоперский подход компании DOGMA и ее знаковые проекты, но и с пользой отдохнуть. Завершилась программа выходными на морском побережье, где участники смогли совместить подведение итогов с отдыхом.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС».

Реклама. ИНН 2311343639. erid: 2VfnxvLqMAQ
