Общество

Высокая планка ТБФ

25.09, 09:42
0 561
Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика» завоевала престижную премию в области кадровой индустрии.

Хорошего работодателя, который чётко выполняет свои обязательства и создает комфортные условия для своих сотрудников, найти довольно трудно, и это совсем не секрет. Но на самом деле намного сложнее отыскать компанию, заинтересованную в профессиональной ориентации подра­стающего поколения для формирования собственного трудового резерва. Эффективный механизм взращивания кадров создала Троицкая бумажная фабрика, за что предприятие и было отмечено на премии «Работодатель года 2025».

У предприятия за плечами история длиной почти в четверть тысячелетия. Фабрика является единственным в России производителем растительного пергамента. Кроме того, здесь выпускаются различные виды бумаг и комбинированных материалов. Троицкая бумажная фабрика наладила экспорт более чем в 25 стран на шести континентах. Основны­ми рын­ка­ми сбыта являются Россия, страны СНГ, Азии, Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Китай, Индия, Турция. На сегодняшний день на фабрике трудятся более 500 человек.

Несмотря на санкционное давление Запада, нестабильную экономичес­кую ситуацию в стране и кад­ровый голод, Троицкая бумажная фабрика продолжает свою комплексную программу по подготовке трудового резерва. Новым шагом в этом году стало создание предпрофильного класса по направлению подготовки «Бумажное производство».

— В этом году мы открыли предпрофильный класс в Кондровской школе №3. Мы подписали трёхстороннее соглашение с образовательным учреждением и администрацией, согласно которому для детей была разработана уникальная программа обучения, — рассказала директор по персоналу Троицкой бумажной фабрики Юлия ЛЕВЧЕНКО.

К началу нового учебного года Троицкая бумажная фабрика отремонтировала пристройку школы №3. Здесь открылись три новых класса: две мастерские для девочек и мальчиков, где будут проходить уроки технологии, а также помещение для изучения основ целлюлозной промышленности. Проводить занятия в предпрофильном классе будут высококвалифицированные сотрудники фабрики. После изучения программы, рассчитанной на 34 академических часа практических и досуговых уроков, школьники будут защищать творческие проекты.

— Наша профориентационная работа комплексная. Это взаимодействие с родителями учащихся, обучение в предпрофильном классе, возможность летом поработать в трудовых отрядах фабрики, а самые заинтересованные ребята продолжают своё обучение в  Калужском индустриально-педагогическом колледже в Кондрово по специальности «Технология переработки древесины» по целевому направлению. Во время обучения в колледже ребята смогут пройти производственную практику на предприятии, а после окончания обучения устроиться на фабрику работать. Фабрика поощряет желание ребят развиваться и получать высшее образование, поэтому у каждого молодого специалиста есть шанс получить профильное высшее образование в ведущих вузах страны, — добавила Юлия Левченко.

Последним этапом форми­­рования внутреннего кадрового резерва является система наставничества и адаптации. Помимо налаживания эффективной трудовой деятельности, программа включает в себя разностороннее развитие личности сотрудника.

На производстве в те­чение нескольких десятилетий работают крепкие трудовые династии. Дети устраиваются на фабрику, следуя положительному примеру своих родителей. Такая преемственность по­колений стала возможна благодаря комфортным условиям труда на предприятии, стабильной заработной плате, широкому простору для развития и карьерного роста.

Благодаря созданной профориентационной программе подготовки молодёжи Троицкая бумажная фабрика позволяет школьникам воплоти­ть мечты о будущем в реальность, даёт почву для развития и выступает в качестве ментора на протяжении их жизненного пути. 

«Мне очень понравилось работать на Троицкой бумажной фабрике. Это то место, где чувствуешь себя частью большой и дружной команды. Меня поразила атмосфера взаимопомощи и поддержки. Здесь всегда готовы подсказать и научить новому. Работа была интересной и насыщенной. Каждый день приносил новые знания и опыт. Мне также очень понравилась забота о безопасности труда и соблюдение всех норм и правил на производстве — это вызывало чувство уверенности и защищенности. Кроме того, я была приятно удивлена возможностям для обучения и повышения квалификации, которые предоставляет фабрика своим сотрудникам. Это говорит о том, что руководство заботится о профессиональном росте каждого. Я уверена, что приобретенные на Троицкой бумажной фабрике навыки пригодятся мне в дальнейшей карьере. Я очень благодарна фабрике за возможность быть частью этого коллектива и за все, чему научилась!» Полина Белина

«Мои первые рабочие летние каникулы начались в 14 лет. Рабочее место выбирал по совету родителей. Моя мама порекомендовала Троицкую бумажную фабрику, где она проработала уже много лет. В 2022 и 2023 годах я работал в должности помощника специалиста в отделе управления персоналом. Было приятно осознавать, что весь коллектив заинтересован в моем обучении и профориентации. Помимо рабочих будней, нам организовывали увлекательный и полезный досуг — так сказать, развивали всесторонне. Это во многом сподвигло меня вновь вернуться на фабрику в 2024 году, но уже в должности помощника юриста. Вот такой классный карьерный рост!» Владимир Крылов.

 

г. Кондрово, ул. Маяковского, 1.

тел.: 8 (48434) 3-24-21, 8-919-031-55-37.

https://ukobf.ru/

