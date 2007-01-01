Высокая планка ТБФ
Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика» завоевала престижную премию в области кадровой индустрии.
Хорошего работодателя, который чётко выполняет свои обязательства и создает комфортные условия для своих сотрудников, найти довольно трудно, и это совсем не секрет. Но на самом деле намного сложнее отыскать компанию, заинтересованную в профессиональной ориентации подрастающего поколения для формирования собственного трудового резерва. Эффективный механизм взращивания кадров создала Троицкая бумажная фабрика, за что предприятие и было отмечено на премии «Работодатель года 2025».
У предприятия за плечами история длиной почти в четверть тысячелетия. Фабрика является единственным в России производителем растительного пергамента. Кроме того, здесь выпускаются различные виды бумаг и комбинированных материалов. Троицкая бумажная фабрика наладила экспорт более чем в 25 стран на шести континентах. Основными рынками сбыта являются Россия, страны СНГ, Азии, Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Китай, Индия, Турция. На сегодняшний день на фабрике трудятся более 500 человек.
Несмотря на санкционное давление Запада, нестабильную экономическую ситуацию в стране и кадровый голод, Троицкая бумажная фабрика продолжает свою комплексную программу по подготовке трудового резерва. Новым шагом в этом году стало создание предпрофильного класса по направлению подготовки «Бумажное производство».
— В этом году мы открыли предпрофильный класс в Кондровской школе №3. Мы подписали трёхстороннее соглашение с образовательным учреждением и администрацией, согласно которому для детей была разработана уникальная программа обучения, — рассказала директор по персоналу Троицкой бумажной фабрики Юлия ЛЕВЧЕНКО.
К началу нового учебного года Троицкая бумажная фабрика отремонтировала пристройку школы №3. Здесь открылись три новых класса: две мастерские для девочек и мальчиков, где будут проходить уроки технологии, а также помещение для изучения основ целлюлозной промышленности. Проводить занятия в предпрофильном классе будут высококвалифицированные сотрудники фабрики. После изучения программы, рассчитанной на 34 академических часа практических и досуговых уроков, школьники будут защищать творческие проекты.
— Наша профориентационная работа комплексная. Это взаимодействие с родителями учащихся, обучение в предпрофильном классе, возможность летом поработать в трудовых отрядах фабрики, а самые заинтересованные ребята продолжают своё обучение в Калужском индустриально-педагогическом колледже в Кондрово по специальности «Технология переработки древесины» по целевому направлению. Во время обучения в колледже ребята смогут пройти производственную практику на предприятии, а после окончания обучения устроиться на фабрику работать. Фабрика поощряет желание ребят развиваться и получать высшее образование, поэтому у каждого молодого специалиста есть шанс получить профильное высшее образование в ведущих вузах страны, — добавила Юлия Левченко.
Последним этапом формирования внутреннего кадрового резерва является система наставничества и адаптации. Помимо налаживания эффективной трудовой деятельности, программа включает в себя разностороннее развитие личности сотрудника.
На производстве в течение нескольких десятилетий работают крепкие трудовые династии. Дети устраиваются на фабрику, следуя положительному примеру своих родителей. Такая преемственность поколений стала возможна благодаря комфортным условиям труда на предприятии, стабильной заработной плате, широкому простору для развития и карьерного роста.
Благодаря созданной профориентационной программе подготовки молодёжи Троицкая бумажная фабрика позволяет школьникам воплотить мечты о будущем в реальность, даёт почву для развития и выступает в качестве ментора на протяжении их жизненного пути.
«Мне очень понравилось работать на Троицкой бумажной фабрике. Это то место, где чувствуешь себя частью большой и дружной команды. Меня поразила атмосфера взаимопомощи и поддержки. Здесь всегда готовы подсказать и научить новому. Работа была интересной и насыщенной. Каждый день приносил новые знания и опыт. Мне также очень понравилась забота о безопасности труда и соблюдение всех норм и правил на производстве — это вызывало чувство уверенности и защищенности. Кроме того, я была приятно удивлена возможностям для обучения и повышения квалификации, которые предоставляет фабрика своим сотрудникам. Это говорит о том, что руководство заботится о профессиональном росте каждого. Я уверена, что приобретенные на Троицкой бумажной фабрике навыки пригодятся мне в дальнейшей карьере. Я очень благодарна фабрике за возможность быть частью этого коллектива и за все, чему научилась!» Полина Белина
«Мои первые рабочие летние каникулы начались в 14 лет. Рабочее место выбирал по совету родителей. Моя мама порекомендовала Троицкую бумажную фабрику, где она проработала уже много лет. В 2022 и 2023 годах я работал в должности помощника специалиста в отделе управления персоналом. Было приятно осознавать, что весь коллектив заинтересован в моем обучении и профориентации. Помимо рабочих будней, нам организовывали увлекательный и полезный досуг — так сказать, развивали всесторонне. Это во многом сподвигло меня вновь вернуться на фабрику в 2024 году, но уже в должности помощника юриста. Вот такой классный карьерный рост!» Владимир Крылов.
г. Кондрово, ул. Маяковского, 1.
тел.: 8 (48434) 3-24-21, 8-919-031-55-37.
