В Калуге жители Турынино жалуются на несанкционированную свалку

О проблеме в среду, 24 сентября, рассказал местный житель под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте, когда это наконец закончится? Турынино-3, мусор никогда не убирают, раз в 2 месяца, сейчас такая картина, - написал Иван.

В городской управе ответили, что объём работ в городе большой, и контейнерные площадки убирают по очереди. Последний раз в районе Турынино-3 уборка проводилась 19 августа, а следующая запланирована до конца следующей недели. Кроме того, в ведомстве напомнили, что запрещено складировать покрышки, ветки, спиленные деревья, листья и другой мусор вблизи контейнерных площадок.