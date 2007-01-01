Афиша Обнинск
Общество

В Калуге жители Турынино жалуются на несанкционированную свалку

Дарья Джуманова
24.09, 12:30
О проблеме в среду, 24 сентября, рассказал местный житель под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте, когда это наконец закончится? Турынино-3, мусор никогда не убирают, раз в 2 месяца, сейчас такая картина, - написал Иван.

В городской управе ответили, что объём работ в городе большой, и контейнерные площадки убирают по очереди. Последний раз в районе Турынино-3 уборка проводилась 19 августа, а следующая запланирована до конца следующей недели. Кроме того, в ведомстве напомнили, что запрещено складировать покрышки, ветки, спиленные деревья, листья и другой мусор вблизи контейнерных площадок.

