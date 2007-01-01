Наталья Терехова: «Сила в делах, ответственность — в сердце»

О будущем региона мы поговорили с руководителем группы компаний «КалугаТИСИЗ», Почетным строителем России Натальей Тереховой.

— Наталья Васильевна, история «КалугаТИСИЗ» — это во многом история города. Предприятие было образовано в 1952 году, имеет огромный опыт, прошло через множество трудностей, участвовало в большинстве знаковых для города проектах. Вы возглавили его в кризисный 1998-й. Как вам хватило смелости взять на себя такую ответственность в то нестабильное время?

— Знаете, для меня это был вопрос не только профессиональный, но и глубоко личный. Я никогда не забуду слез нашей сотрудницы, отдавшей предприятию больше 20 лет жизни, когда она узнала, что организация оказалась на грани закрытия. Для многих специалистов это было не просто предприятие, это была их жизнь. Но я глубоко верила в наших людей, в их профессионализм, в их золотые руки и преданность делу. Тогда мы собрались всем коллективом и решили: не сдадимся. И ведь справились! Именно вера в людей и любовь к родному краю давали силы. Для меня это был вопрос чести и ответственности перед земляками. Эти испытания сплотили нас еще сильнее.

— Чем тогда занималось предприятие, насколько профессиональным был коллектив?

— Наш коллектив был нашим главным богатством! Я до сих помню проектировщика Софью Александровну Борченко, с которой мы проектировали завод Самсунг – первый большой проект завода по выпуску телевизоров. Она могла сходу предложить гениальное техническое решение. Мы ведь не просто проектировали, мы создавали историю: возвращали к жизни разрушенные храмы, строили будущее детей, создавая проекты детских садов и школ, участвовали в проектировании стоматологии и многих других городских объектов. Наши сотрудники были настоящими профессионалами, которые передавали свой опыт молодежи.

Ежегодная премия медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».

— С какими главными вызовами сталкивается сегодня «КалугаТИСИЗ»?

— Очень важный вопрос. Сейчас мы стоим на пороге трансформации, где традиционные методы сочетаются с цифровыми инновациями. Ключевые вызовы требуют не только технологических решений, но и изменения образовательных программ, нормативной базы и подходов к управлению проектами.

Приведу пример. Сейчас технологии информационного моделирования, так называемые ТИМ-технологии, позволяют создать цифровой двойник будущего объекта — трехмерную модель, каждый элемент которой содержит различные типы данных. Система автоматически находит коллизии (например, пересечение инженерных коммуникаций с несущими конструкциями). Обнаружение и устранение ошибок на этапе проектирования, а не во время возведения объекта, позволяет сэкономить деньги. При этом существенно сокращаются сроки проектирования. Кроме того, автоматически генерируются спецификации и ведомости объемов работ, сметы становятся точнее. Кстати, с 1 января 2025 года ТИМ для застройщиков стал обязательным, в том числе все девелоперские проекты в области долевого строительства, включая объекты в рамках малоэтажных жилых комплексов.

А оптимизация проектных решений посредством внедрения цифровых двойников и искусственного интеллекта! Здесь есть дефицит квалифицированных кадров. У нас сейчас нехватка инженеров, реставраторов и проектировщиков, сочетающих традиционные навыки и знания современных технологий. Я уже не говорю о частых обновлениях ГОСТов, СНиПов и федеральных законов, требующих постоянного отслеживания и адаптации проектов. Плюс резкие колебания цен на стройматериалы и оборудование. Все это усложняет сметное планирование.

Что касается реставрации, то ее ключевая сложность — это особый набор жестких требований. Ни в одной другой сфере нет столь строгих норм, обязательных согласований с органами охраны памятников. Наша цель — не построить новое здание, а именно воссоздать объект культурного наследия, сохранив его подлинный облик.

Внедрение цифровых технологий

— Как генеральному директору компании, которая формирует облик города, что вам хотелось изменить в Калуге?

— Мне хотелось бы, чтобы Калуга стала еще более уютной и комфортной для жизни. Важно продолжать развитие общественного пространства, благоустраивать дворы, создавать комфортные условия для всех поколений. Мы должны бережно сохранять историческое наследие, одновременно развивая современную инфраструктуру.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Крымским и Калужским региональными отделениями МОО ИППО.

Сохранить духовные ценности

— Наталья Васильевна, вы возглавляете Калужское отделение Международной общественной организации Императорское Православное Палестинское общество. Что важнее всего сохранить и донести до следующих поколений в наше быстро меняющееся время, и какие новые формы работы для этого необходимы?

— Самое ценное — это наша история, традиции, духовные ценности. В 2024 году отделение стало лауреатом Международной премии имени Великого Князя Сергия Александровича в номинации «Патриотическое воспитание молодого поколения». Председатель МОО ИППО Сергей Вадимович Степашин дал высшую оценку нашей работе на состоявшейся юбилейной конференции в феврале 2025 года, посвященной 130-летию Калужского отдела ИППО с участием представителей власти, духовенства и научной общественности. Развивается сотрудничество с другими регионами и странами. В ходе конференции было подписано соглашение о сотрудничестве с Крымским региональным отделением ИППО.

Защита старшего поколения

— В 2020 году Вас избрали депутатом Законодательного Собрания Калужской области от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». И сейчас калужане вновь отдали «Партии пенсионеров» свои голоса. Что для вас лично значит эта победа? Какие ключевые задачи ставите перед собой?

— Для меня это огромная честь и ответственность. Доверие земляков — это стимул работать еще усерднее. Наши главные задачи: защита интересов старшего поколения, улучшение системы здравоохранения, поддержка семей.

— Как опыт управления компанией помогает вам в депутатской деятельности?

— Управление предприятием научило меня принимать ответственные решения и работать на результат. При этом я всегда говорю: основная задача депутата — это прежде всего умение слышать людей и помогать им. Как в бизнесе мы ежедневно общаемся с сотрудниками, так и в политике я должна слышать каждого избирателя. И мне помогает принцип «пяти почему», никогда не останавливаться на поверхности проблемы, а докопаться до сути.

— Видите ли вы точки соприкосновения с командой губернатора?

— Безусловно. У нас общие цели: сделать Калужскую область процветающим регионом с высоким качеством жизни. Мы готовы к конструктивному диалогу и совместной работе над проектами, важными для региона и для людей.

— В чем вы видите основное отличие «Партии пенсионеров» от других политических сил, представленных в области?

— Наша партия — это не просто название. Это, действительно, фокус на интересы конкретных людей, причем не только старшего поколения, но и всех, кто нуждается в социальной защите.

Люблю свой край

— Как вам удается совмещать столь огромную нагрузку — руководство компанией, депутатскую деятельность, общественную работу — и оставаться эффективной?

— Мой секрет прост: люблю людей и свой край. Мне помогает любовь к своему делу и поддержка земляков. Когда видишь благодарность в глазах людей, понимаешь, что все усилия не напрасны. Конечно, важна и команда единомышленников, без надежных коллег ничего бы не получилось.

В заключение нашей беседы Наталья Терехова выразила благодарность избирателям и поздравила губернатора с избранием.

Уважаемый Владислав Валерьевич!

Искренне поздравляю Вас с избранием на пост губернатора. Уверена, что под вашим руководством регион выйдет на новый уровень развития. Со своей стороны готова к плодотворному сотрудничеству и совместной работе на благо Калужской области.

Дорогие земляки!

От всей души благодарю вас за доверие и поддержку. Для меня большая честь представлять ваши интересы в Законодательном Собрании. Обещаю, что буду прилагать все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и работать для процветания нашей родной Калужской области.

С уважением и благодарностью,

Наталья Терехова.