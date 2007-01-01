Афиша Обнинск
В Калуге жалуются на мусор от частных домов

Дарья Джуманова
24.09, 12:12
О проблеме в среду, 24 сентября, рассказала местная жительница Тамара под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- Можно меры предпринять к жителям частных домов? Несут все подряд, захламляют территорию и на площадке, и за ней. Который год одно и то же! Антисанитарию разводят, дети гуляют, и неприятно смотреть. Такое чувство, что чиновники глухие, можно же применить меры воздействия? - написала она.

В городской администрации ответили, что с жителями проводится разъяснительная работа о правилах выброса мусора. Информацию также размещают на официальных сайтах. Однако поймать нарушителей за руку не всегда просто. Когда это удаётся, их привлекают к административной ответственности.

