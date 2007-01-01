В Калуге нашли необычную многоножку

Подробности находки в Комсомольской роще в среду, 24 сентября, сообщили в областной Дирекции парка.

- Каждый, кто переворачивал лежащие на земле доски или отдирал кору с валежника, наблюдал костянок – юрких красновато-коричневых уплощенных сороконожек. А при перекопке почвы наверняка попадались землянки – бледно-желтые червеобразные создания, - отметили в Дирекции. - Недавно специалисты отдела мониторинга биоразнообразия обнаружили представителя третьего отряда – сколопендровые, отличаются наличием 21 пар ног. Они ядовиты, но популярны среди любителей экзотики. Кожу человека прокусить не в состоянии.

Специалисты отмечают, что этот вид совершенно не похож на любимых террариумистами сколопендр: животное желтой окраски, около 2 сантиметров в длину, без глаз. Как и у всех губоногих развиты ногочелюсти, позволяющие хватать мелких беспозвоночных.