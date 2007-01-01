В Калуге усилят троллейбусный маршрут №3

Об этом сообщили городской управе в ответ на очередную жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в среду, 24 сентября.

- Добрый день. Трамвай №3 ходит очень редко, нужно стоять по 30 минут, чтобы уехать, можно как-то добавить транспорт по маршруту номер 3, хотя бы в час пик, - написала Екатерина.

Ранее подобные жалобы на этот маршрут уже появлялись под публикациями городских властей.

В горуправе ответили, что интервал движения троллейбуса №3 составляет 6–7 минут в час пик и до 14 минут в межпиковое время. Троллейбусы имеют межрейсовый отстой в 5 минут. Сбои возможны из-за поломок или дорожных заторов. Вечером интервал на всех маршрутах увеличивается из-за снижения пассажиропотока. Новые троллейбусы, недавно закупленные, будут направлены на усиление работы маршрута №3.