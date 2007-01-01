Платный травмпункт в Калуге

Неотложная травматологическая помощь без предварительной записи и очередей в условиях повышенного комфорта.

Основной задачей современной травматологии является максимально быстрое восстановление качества жизни человека после полученной травмы. Для этого важно предупреждение посттравматических осложнений, а также использование наиболее результативных методов консервативного и оперативного лечения.

Травмпункт ЭХЦ оказывает неотложную помощь при таких травмах, как:

ушибы, переломы, вывихи, ссадины;

растяжения связок;

открытые раны туловища и конечностей;

возникновение сильных болей;

в случае обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата;

а также проводит:

репозицию переломов с фиксацией современными иммобилизирующими повязками, гипсовыми лангетами;

первичную хирургическую обработку ран;

обезболивание;

профилактику столбняка.

Еще одним значительным преимуществом единственного платного травмпункта в Калуге является возможность полного и комплексного первичного осмотра, который проводится с использованием необходимых лабораторных и инструментальных методов диагностики. Нашим пациентам доступны: рентген, УЗИ, МРТ (магнитно-­резонансная томография), СКТ (спирально-​компьютерная томография), собственная лаборатория.

Важно, что необходимые для стабилизации состояния после травмы манипуляции возможно провести в день обращения с использованием современных и качественных материалов.

Роман Викторович Гороховский.

Если во время консультации травматолога становится понятно, что пациенту необходима экстренная оперативная помощь, например, остеосинтез, то ее возможно получить в стационаре Эндохирургического Центра в условиях повышенного комфорта в максимально короткие сроки.

Пациентам травмпункта оформляется листок временной нетрудоспособности («больничный лист») в установленном законом порядке.

В момент, когда человеку плохо, а боль переплетается со страхом, важно, чтобы рядом оказались профессионалы своего дела, которым он сможет доверить самое главное — ​свое здоровье.

Антон Николаевич Холявин.

Работа травмпункта Эндохирургического Центра направлена на то, чтобы человек после травмы любой степени сложности как можно быстрее вернулся к привычному образу жизни без каких — ​либо негативных последствий. Это возможно только при своевременном обращении пациента за помощью к грамотному специалисту.

Именно такие врачи и ведут прием в травмпункте Эндохирургического Центра, за плечами которых серьезный опыт работы и тысячи благодарных пациентов.

Обратиться в травмпункт ЭХЦ можно БЕЗ предварительной записи ежедневно с 8:00 до 19:00 часов по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.

Подробности по телефону: 8(4842) 926-977.

эхц.рф

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ