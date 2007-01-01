Платный травмпункт в Калуге
Неотложная травматологическая помощь без предварительной записи и очередей в условиях повышенного комфорта.
Основной задачей современной травматологии является максимально быстрое восстановление качества жизни человека после полученной травмы. Для этого важно предупреждение посттравматических осложнений, а также использование наиболее результативных методов консервативного и оперативного лечения.
Травмпункт ЭХЦ оказывает неотложную помощь при таких травмах, как:
- ушибы, переломы, вывихи, ссадины;
- растяжения связок;
- открытые раны туловища и конечностей;
- возникновение сильных болей;
- в случае обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата;
а также проводит:
- репозицию переломов с фиксацией современными иммобилизирующими повязками, гипсовыми лангетами;
- первичную хирургическую обработку ран;
- обезболивание;
- профилактику столбняка.
Еще одним значительным преимуществом единственного платного травмпункта в Калуге является возможность полного и комплексного первичного осмотра, который проводится с использованием необходимых лабораторных и инструментальных методов диагностики. Нашим пациентам доступны: рентген, УЗИ, МРТ (магнитно-резонансная томография), СКТ (спирально-компьютерная томография), собственная лаборатория.
Важно, что необходимые для стабилизации состояния после травмы манипуляции возможно провести в день обращения с использованием современных и качественных материалов.
Если во время консультации травматолога становится понятно, что пациенту необходима экстренная оперативная помощь, например, остеосинтез, то ее возможно получить в стационаре Эндохирургического Центра в условиях повышенного комфорта в максимально короткие сроки.
Пациентам травмпункта оформляется листок временной нетрудоспособности («больничный лист») в установленном законом порядке.
В момент, когда человеку плохо, а боль переплетается со страхом, важно, чтобы рядом оказались профессионалы своего дела, которым он сможет доверить самое главное — свое здоровье.
Работа травмпункта Эндохирургического Центра направлена на то, чтобы человек после травмы любой степени сложности как можно быстрее вернулся к привычному образу жизни без каких — либо негативных последствий. Это возможно только при своевременном обращении пациента за помощью к грамотному специалисту.
Именно такие врачи и ведут прием в травмпункте Эндохирургического Центра, за плечами которых серьезный опыт работы и тысячи благодарных пациентов.
Обратиться в травмпункт ЭХЦ можно БЕЗ предварительной записи ежедневно с 8:00 до 19:00 часов по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.
Подробности по телефону: 8(4842) 926-977.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
