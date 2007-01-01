Калужская компания попалась на незаконной рекламе займов

В Калужское управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба от Центрального банка России на рекламу компании в Людиново.

На вывесках организации были надписи: «КРЕДИТ ЗА 15 МИНУТ» и «ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ». Однако при проверке выяснилось, что у компании нет лицензии на выдачу займов - то есть она не имеет права заниматься такой деятельностью.

По закону, размещать рекламу займов могут только те организации, которые официально работают в этой сфере. Реклама от лиц без лицензии - это нарушение.

За такое нарушение компании могли назначить штраф - от 100 до 500 тысяч рублей. Однако, поскольку это было первое нарушение и вреда никому не нанесено, УФАС ограничилось предупреждением.

Компании запрещено дальше использовать подобную рекламу без соответствующего разрешения.