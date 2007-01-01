Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская компания попалась на незаконной рекламе займов
Общество

Калужская компания попалась на незаконной рекламе займов

Дмитрий Ивьев
24.09, 11:10
0 294
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужское управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба от Центрального банка России на рекламу компании в Людиново.

На вывесках организации были надписи: «КРЕДИТ ЗА 15 МИНУТ» и «ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ». Однако при проверке выяснилось, что у компании нет лицензии на выдачу займов - то есть она не имеет права заниматься такой деятельностью.

По закону, размещать рекламу займов могут только те организации, которые официально работают в этой сфере. Реклама от лиц без лицензии - это нарушение.

За такое нарушение компании могли назначить штраф - от 100 до 500 тысяч рублей. Однако, поскольку это было первое нарушение и вреда никому не нанесено, УФАС ограничилось предупреждением.

Компании запрещено дальше использовать подобную рекламу без соответствующего разрешения.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRvN1lwWHpyTFZPNjdPa2Y5c0pBWWc9PSIsInZhbHVlIjoiYkJiRFFuODk5V3RyVzRyRHFTd0lMZTlEN1diWDJSMnRhejVueDc0SkJHYVdIN0VNNi9WVCtCYWZqamJpY0VFK1FNL0hqd3F0VE5zbWs1amtEUVJQM1p1S3FmRnM5Vy83ZUZYUUVnWEZTWXpNVFlzWm9kdGVYd3JYQW1iL043ZzhuREJMNXpoL0xUWDViVGdSZ2VtQWdkSGZPL1kxdVNEVXBrV2syYm0vVWdLQ0ptSC9KaWFiWll6Q0J0RVc2aHBDTFFEWFVmcjBOYlMra3gvNUVLWDVIUXgwOGN3ZWEyNUJ4N1VGV1U0TlJreEU4WHJUdjBYWEFiRFExZFNSOHpTK3JuNmNpQ0prOUJNcStmK2xlcTJrWHRObFRYcFU3SzYzVlkrN0tzTXIzRWZZNER1OWJyZXArTUNDR0xSYlFrMkU1bk00YUJ6a3RWU1p6bjRPdW5MWUNpSGVmVVBqMGZ1WXJXdldlT1JaQm5icmlZWlR4akJOZUFDbWROZlVPb2gxeU1XSDRMZjhxRlZGdmtNZjlYemRaWGR2bFl3ZHlUWVh1WFdlWThnb3hXbEdwZzlwZjZqSWo0TzNteHUvRTEwZiIsIm1hYyI6ImQ0ZTczYjBiYWM3OTQ4ZjNkNTY5OTAxZGIyZDQ1MzlmYmQ5NGM2ZGFiM2U0ODVhNmEyZThjYWZhM2RiMTNkYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlY3VHBGQXc5T1dGckQ1QnNoL1hMekE9PSIsInZhbHVlIjoiR29hZnpZeW5ZNENoMm9yMTJlbHZseU1RZkcyTU9nY1BPZ1BQZzAvcU1CcVJMaHdCeW80LzJLVDJQSkpmL0JaR1ljdkh6V3kvdW1RRTh5MVZtclVVZloweTN1R2tmb0hoQTYrNUMyQkpkajN2dW5GcXZTd1pXSGNzNDg4UGluNHhwME83ZXBDNmxPbzNDNWpCRzJza0VhSXhDQTQxNDNSUlpkb3N2VWRBZUcxTVVhSitzWHdUeW9INnM0ZnlqUzRQUEt3cU9GNWltbjRpM0J1ckVNcC82aXcxSUl2eitqSlp0ejBOZ09DYVZDc2ozcytSaHJnays1TDlMOEdJMjFob2llQ3c4YWhJYW5yMlh5N3daUmZuSjBlTGl4SldmVGJrYTRVQmQxTlc4dHNQbTN6b2ltTWVCOUJmVDlMbmNpRkw1TmNVOWhWQXJuYWtnV3c0RHpBazRpUTJwY25NOWRWZXZlK0RxSE1seUp1My9HdklzTWJUMUVScWpQQ3JuWk5vVVljUEc0M0RFOHd0SU9WODRkYit3SEV1clFqOWYybVZmdjgrY2tDTzRpU01GRDBSZnR5NEladjE0bUg2SGRJOHJqQmRDZFY2TWl2R1NhRGtaWm1JSk5NUGxZN2xjWktpbDhOYXBmcUI0cE1HYjZRdVNRUm5lNytJSFBXK0R3Wm9VS3ZhQWl0TnZZMERYRG9XaDZlODVSK1c2RXZKRFdBWG9IS1NFVFo5elVKZlFTLzdjVjA2QzhtRTdSUXdSd05ETjhCRW9aSVoySVBwYTNkYW1LUCtGaU5OemZWakNXTHNuZVNhOWdSZUZyM0l6WkJFOG9kTi9GNWJqM09ISFVZZyIsIm1hYyI6IjllZDVhMjllZmI2Y2NjMzBmNDZhNTliNzQwYzUxMzEzNmEwOGEzMmIzOGYwZTAzOTllNDg1NzA2NGRjNzQxNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+