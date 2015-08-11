Афиша Обнинск
Новость дня Общество

35 тысяч юных калужан осваивают финансовую грамотность с детской СберКартой

24.09, 10:58
0 223
Детская СберКарта приобретает всё большую популярность среди юных жителей Калужской области – с начала года количество пользователей увеличилось на 5%. С помощью этого финансового инструмента уже 35 тысяч юных калужан учатся управлять своими финансами. Карта предназначена для детей в возрасте от 6 до 13 лет.

С детскими банковскими картами дети и подростки учатся на практике планировать свой бюджет: выбирать, что купить сейчас, а на что — накопить. Самыми популярными направлениями трат у детей в 2025 году стали продукты питания и общепит, транспорт, образование, а также книжные магазины.

Важно, что первые шаги в мире финансов дети совершают под присмотром родителей, которые могут устанавливать на карте лимиты трат и в любой момент видеть, на что именно ребенок потратил средства.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Мы уделяем особое внимание финансовым продуктам для детей: они должны быть не только доступными, но и безопасными. Такие финансовые инструменты минимизируют риски потери наличных денег или их кражи. Для юного клиента также доступно специальное мобильное приложение СберKids с простым и интуитивно понятным интерфейсом, созданным с учетом его потребностей. Родители, в свою очередь, могут отслеживать траты ребёнка в СберБанк Онлайн, переводить ему деньги и при необходимости — устанавливать лимиты расходов».

А для большего удобства Сбер разработал новый инструмент оплаты — детский платежный браслет. Это аналог детской карты, который открывает доступ к приложению СберKids и детской копилке.

Наталья Шерстюк, клиент Сбера:  

«Мы оформили детям СберКарты прямо из дома, в приложении СберБанк Онлайн. А через несколько дней нас ждал настоящий праздник: мы пошли получать карты, и дети не могли дождаться этого момента, даже нарядились по-особенному. Когда мы получили карты с ярким дизайном, восторгу не было предела. Отдельный плюс — карты бесплатные. А ещё нам очень понравилась «Копилка» в приложении СберKids с начислением процентов. Дети в игровой форме осваивают азы финансовой грамотности и преумножают свои сбережения. Жаль, что в моём детстве не было таких возможностей».

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxxU23Z2
