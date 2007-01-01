В Калуге начали разбирательство из-за утечки канализации на улице Киевка

Напомним, жалобы поступают уже несколько недель, однако проблема до сих пор не решена.

Во вторник, 23 сентября, местная жительница оставила новое обращение в социальной сети городского головы Дмитрия Денисова.

- В Калуге на ул. Киёвка уже недели три течёт канализация по проезжей части, в «Решаем вместе» есть обращения. Видно, что оно ходит между ведомствами и не находит решение. Помимо адской вони, близятся похолодания, не исключено, что это всё начнёт по ночам подмерзать, в опасных поворотах будет очень неприятно. Просьба по возможности подтолкнуть вопрос, - написала она.

В городской администрации ответили, что ведётся административное разбирательство с собственником шиномонтажа, из-за которого происходит утечка. Процесс идёт, но точные сроки решения пока назвать невозможно.