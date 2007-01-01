Калужане оказались среди лучших в игре «Зарница 2.0»

В финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Волгограде наша команда «Факел-40» вошла в десятку лучших среди всех регионов страны.

- Команда старших школьников «Факел-40» из Малоярославецкого района, - рассказал 24 сентября губернатор Владислав Шапша. - Её возглавляет Даниил Шуркин, он признан лучшим командиром в большой военно-тактической игре. Это важный этап «Зарницы».

Команда «Факел-40» участвовала в игре в составе армии «Ока». Так же, как и две другие калужские команды: средних школьников и студентов СПО, обе - из Сухиничского района. Армия «Ока» победила.

Отличились калужане на «Зарнице» и в отдельных состязаниях в своих возрастных группах. В копилке калужской сборной: