Лазерная резка и новые цеха: модернизация на 35-м механическом

Калужский регион прошел важную веху: губернатор отработал свой первый срок и по итогам выборов вышел на новую пятилетнюю дистанцию. Какой была эта пятилетка для калужского машиностроения и что ожидается в грядущей? Об этом наш разговор с генеральным директором Калужского 35-го механического завода Андреем Катковым.

— Андрей Викторович, несмотря на сложную обстановку, калужская экономика поступательно развивается. Успевает ли ваше предприятие за общим деловым темпом?

— Нет сомнений, что 2025 год стал для нас знаковым как в плане общего наращивания производственных мощностей и объемов, так и в направлении качественной модернизации технологических цепочек.

Если в прошлом году экономический рост производства составлял порядка 35%, то сейчас он достиг 60%.

Этот год мы начали с полностью сформированным пакетом заказов, активно формируются контракты с заказчиками на следующий год.

— Рост производства подразумевает наращивание мощностей и материально-­технической базы. Как справляется с этим ваше предприятие?

— Модернизация станочного парка происходит непрерывно и касается всех этапов производства. Сейчас благодаря введению в строй аппарата лазерной резки существенно увеличена мощность заготовительного цеха. Лазер позволяет раскраивать стальные листы толщиной до десяти сантиметров.

В феврале мы запустили второй лакокрасочный цех, общая площадь ЛКП таким образом удвоилась. Это, в свою очередь, заметно повлияло на скорость покраски готовых узлов. Сегодня завод остро нуждается в расширении цеховых площадей, поэтому мы приступили к восстановлению корпуса цельнометаллических конструкций, расположенного вдоль улицы Никитина. Работы уже ведутся, на очереди — ​установка окон и монтаж системы отопления. Кроме того, ощутимо расширен участок контрольных сборок изделий.

Одна из стратегических задач — ​оптимизация планировки корпусов и участков, это необходимо для организации системы непрерывной производственной цепочки. Прежняя внутренняя логистика, которая рассчитывалась для других производственных задач, не соответствует современным требованиям и уже не позволяет должным образом использовать рабочее время и ресурсы.

— Новые технологии, сложное оборудование, нестандартные задачи — ​для этого ведь и методы управления требуются уже другие, более современные?

— Действительно, особенность нашего производства в том, что здесь нет конвейера, каждое изделие собирается под отдельные задачи и требования заказчика.

С другой же стороны, необходимо удерживать высокую планку надежности и качества, ведь мы выполняем заказы нефтегазовой отрасли, и работают наши агрегаты в суровых природных условиях.

Поэтому самое серьезное внимание уделяется четкой организации производства и взаимодействию участков и подразделений.

Мы активно внедряем автоматизированную ERP‑систему управления производством, которая позволит более гибко настраивать как технологические, так и организационные процессы. В 2026 году она начнет работать на полную мощность, проект обещает стать очень интересным.

— Калужская область переступила важный рубеж — ​выборы губернатора и депутатов Заксобрания и муниципалитетов. Есть ли какие-­то ожидания от нового губернаторского срока?

— Мы успешно отработали предыдущую «пятилетку» и уверенно вступаем в следующую. Продолжим вкладывать силы и средства в развитие и модернизацию производства. Условия, созданные в регионе для промышленников, позволяют смело смотреть в будущее и строить масштабные планы. Быть частью успешной и динамичной калужской экономики, работать на благо региона и его жителей — ​большая честь для нас.

От лица большой и дружной команды Калужского 35-го механического завода рад поздравить Владислава Шапшу с победой на выборах и поблагодарить за избрание верного курса на стабильность и благополучие Калужской области!

