В Сосенском женщина полчаса ждала в больнице из-за ошибки на табличке
В среду, 24 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.
- Сосенский, больница, 8 часов утра , никого в кабинете нет. Света нет. Что за беспредел, непонятно. И долго людям так сидеть? – написала Лариса.
В региональном минздраве ответили, что на информационной табличке было указано неправильное время для забора биоматериала. Лаборант начал работу с 8:30 до 10:00. Руководство поликлиники принесло извинения и пообещало заменить табличку.
