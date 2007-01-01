Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Сосенском женщина полчаса ждала в больнице из-за ошибки на табличке
Общество

В Сосенском женщина полчаса ждала в больнице из-за ошибки на табличке

Дарья Джуманова
24.09, 10:32
0 485
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 24 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Сосенский, больница, 8 часов утра , никого в кабинете нет. Света нет. Что за беспредел, непонятно. И долго людям так сидеть? – написала Лариса.

В региональном минздраве ответили, что на информационной табличке было указано неправильное время для забора биоматериала. Лаборант начал работу с 8:30 до 10:00. Руководство поликлиники принесло извинения и пообещало заменить табличку.

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNWQk1zOEZMOHFweGluQzhHbk9PMHc9PSIsInZhbHVlIjoiK0NibjRmSzM0azBHTGZrS3RnSk9wWk5WcWZSb1ZtSitWYjBMMTIrKzJ4MXUya0R3MzBqWWIwVkVzRTkvTFR4MlpHOGZvZmZEdng5REtCWFhHRS9heHNxUldhMUZrK0NUbi9JK1BTdS9xNzhVWGh4SXRpb201M01mNVV0eDhwMlV0OVUyNUZabExNakRwb3pTa2h4U3RGZjJJSFhyZ3dFVnErVWhIbWx4dzJDajNSQURJQlc0YUNYNTM0NzlFc2dOUVV2QkgvTW9SdDBCam1FQ0Y5NTZnODRHZm1iV2x0NlZYaGZWWlhWVFlNSmZ5VkdleFhNVVBvOTFWNXNwdmprS20rcC8wT0hBYUVtYjNyZU5yVkw5b2VLT2VENlZDN2FaMUN3VFUyWmUrT08ra2ZQaCtUc2QxZmt0NHVBUHN0QzBFdzBVV0VncnBURGVYVmVMNndSbXhCd284TEdpRHNRemV1N1hacGlhb0lFaXZBM1pxai93TVh0UVluL2xIcHNYUFlYNFc1cVgySEdnOWRZV0QxUzNweWtOZVR4Y28zcGNjYWJpL0Y0R1IyRW5ZSTlNUGk4b1JKMVRSaFpMcWVyaSIsIm1hYyI6ImVmNjFlYTY4NjYwNDlmNmQyN2M3YzI3MWM3NDU4M2FhNTQwYjY5ZDMwOGVlYjIyM2EwMDM1YzE0OTA5NTVkZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhOdHQwWXliakVCUE5tQkN3RVRuVVE9PSIsInZhbHVlIjoic0xCUGppenlRVkJORjRCTERuNE1CYXkxQzBjL2Q1VFEweTJYK0JLVVZJT1gyT21GWEhMMndXUkNFT3BRajlTYllDRXpwYTExUEhucXdPaHRxWmUvYlhGMmVlS3hJQ0xaUUowSGRRb0lGb2RZN3NnckxOYW14eVAzS3o2Q0VINWYwVzFrWkVHU2JLV1M1Ymk0ODYzNFFFM0R3MzNiOS9Ra1pJaU54RXZpQndkeGpwT296TDRnUEFnZ09zZ2NNUUpQRk9RdFVPcjdQRlMzaGNUOWQ5TzFXU0w3UzNYbmNCWjltZ1dJZVFOK1dxcDJXS0M5bmtCRnRoYlplMXZjYVlzTDRzWmc4YUpPeDI5bWVPems5QW9PZFdNYldzRTB2Zm1rTkViWXhYZHNpZXBKN2NTNm1sR1lZZHBtN1FzTXpXUWpDenAzK2VEdVNUQUtzdzloeTZubXFSdEQwbVJCU2tIbjRIMjRjaXlidlRxWWo3ME1KYWpFNWZhd3dSc0cwdWJsUFVTOXNIWTBJWElMbjEvVUJmdXB3VHBUY2dlaEltVEM0ZG44UjR6Yi9leXQ3cjVUdWVhM2FyUFExaC9ueVFkRGp6UHA3dHlXcmpmdDhxd3g5SUhIZTNJRUx0ZFN5NTVMQjZwWUU1N1lwV0FnRGl0YmtWcGF2K1RHaWFZWmpkdlpDa3lFMHMyL2dMSVRDWVBuVksxM1lnN20rY2J1MTJZRHJkNzlCVjhRZTNtVDY0R2k3eCtvN3ExRlJOT2lTS2t5TmlkeGdpeGNSN2p6SWdsQ3JQeFZYMHZYcmRxbWljOVpGNnMyY25xUHNDRXdVbGNQRkh3UUFCZUZNQ3ZsdU5wTyIsIm1hYyI6IjU2ZTcwMzlkYjc2NTI1NjcwOTkwMGZkZGYzMzJjNmQ0MTFiMDg4MmRmOWMzZGY3YWYyZmRkMzFlOGIwMTI4NzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+