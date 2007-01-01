В Калуге построят две площадки для дрессировки собак

Они появятся у Яченского водохранилища и на Грабцевском шоссе. Территории уже начинают обустраивать, сообщил в среду, 24 сентября, городской голова Дмитрий Денисов.

Работы выполняются за счёт спонсора.

- Ранее я встречался с калужскими собаководами, которые не просто гуляют с питомцами, а серьёзно занимаются дрессировкой и развивают культуру ответственного собаководства, - прокомментировал Денисов. - Они хотят, чтобы площадки подходили для выгула животных, дрессировки и даже соревнований.