В Калуге построят две площадки для дрессировки собак
Новость дня Общество

В Калуге построят две площадки для дрессировки собак

Дмитрий Ивьев
24.09, 10:27
0 469
Они появятся у Яченского водохранилища и на Грабцевском шоссе. Территории уже начинают обустраивать, сообщил в среду, 24 сентября, городской голова Дмитрий Денисов.

Работы выполняются за счёт спонсора.

- Ранее я встречался с калужскими собаководами, которые не просто гуляют с питомцами, а серьёзно занимаются дрессировкой и развивают культуру ответственного собаководства, - прокомментировал Денисов. - Они хотят, чтобы площадки подходили для выгула животных, дрессировки и даже соревнований.

животные
