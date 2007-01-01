Калужская Дума нового созыва получила 11 новичков
Новый состав Думы собрался 24 сентября на первое заседание. 11 из 36 депутатов в нем – новички. Состав обновился на 30%.
Председатель городского избиркома Галина Пашкевич озвучила итоги выборов, состоявшихся две недели назад.
Председателем городской Думы, как и в предыдущий срок, избран Юрий Моисеев. За него единогласно проголосовали депутаты.
Ранее мы рассказывали об итогах голосования:
- Первое место заняла партия «Единая Россия» - 50,2% (46 447 голосов).
- Вторая позиция у ЛДПР – 10,29% (9 523).
- Третье место заняла «Справедливая Россия – За правду» - 9,79% (9 055).
- На четвертом месте оказалась КПРФ – 9,05% (8 375).
- «Новые люди» - 7,23% (6 692).
- Шестая позиция за «Партией пенсионеров» - 6,67% (6 175).
- Меньше всего голосов набрали «Зеленые» - 2,7% (2498).
