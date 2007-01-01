Инвестиции в будущее: власти области делают ставку на партнерство с «Фуяо»

Уже более 10 лет завод «Фуяо» успешно работает в нашем регионе.

На недавно прошедших выборах губернатор Владислав Шапша вновь возглавил регион, подтвердив курс на инвестиционную привлекательность и поддержку промышленности. В нынешних условиях особенно важно сотрудничество власти и бизнеса. Яркой иллюстрацией этого стратегического партнерства является завод «Фуяо Стекло Рус».

Компания, входящая в международную корпорацию «Фуяо Групп», является одним из лидеров рынка автомобильного стекла, чья продукция поставляется на конвейеры мировых автогигантов Ford, Toyota, Audi и Nissan и т. д.

Власти видят в компании «Фуяо» стратегического партнера в развитии региона, что выражается в реальной поддержке и конструктивном диалоге.

— Для многих китайских компаний этот проект — ​подтверждение наших инвестиционных возможностей. Мы делаем все, чтобы бизнесу было комфортно на Калужской земле, — ​отмечал Владислав Шапша.

Безопасность в приоритете

Масштабный производственный комплекс компании «Фуяо» в индустриальном парке «Грабцево» оснащен инновационным оборудованием, включая автоматизированные линии для обработки, ламинирования и закалки стекла, что позволяет выпускать продукцию, соответствующую высоким международным стандартам качества: свыше 2,5 миллионов стекол в год более чем для 5000 моделей автомобилей ​от отечественных до премиальных иномарок. Основной акцент делается на безопасность: стекла «Фуяо» обладают высокой оптической чистотой, а многослойные (триплекс) и закаленные гарантируют максимальную защиту водителей и пассажиров, — они не разлетаются на осколки при ударе, минимизируя риск травм.

Комфорт для сотрудников

Калужский завод «Фуяо» — это не только инвестиции, но и вклад в социальное развитие региона. На предприятии трудятся более 600 калужан, для которых созданы привлекательные условия:

официальное трудоустройство с достойной заработной платой;

медицинская страховка и спецодежда;

бесплатное питание и корпоративный транспорт;

современное общежитие, где комфортно даже семьям с детьми.

Предприятие дает хорошие возможности для карьерного роста. Сюда можно устроиться прямо после школы, начать работать оператором производства, пройдя трехмесячное обучение, и постепенно расти, осваивая более сложные процессы.

С самого начала работы завода его отличала сильная корпоративная культура: поздравления и подарки к праздникам, подарки детям сотрудников к Новому году, экскурсии на завод, интересные мероприятия, соревнования, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». Это укрепляет «Фуяо» как социально ответственного работодателя.

Есть здесь и особая традиция: несколько лучших сотрудников (6-7 человек) ежегодно отправляются на главное корпоративное празднование в Китай, где встречаются с коллегами со всех 16 заводов «Фуяо». Калужане всегда готовят творческий номер — ​выступают в русских национальных костюмах, с гордостью представляя российскую культуру на международном уровне.

Надежный партнер

Сочетая глобальные практики ведения бизнеса с вниманием к локальной специфике и потребностям региона, завод «Фуяо» стал значимым партнером, вносящим весомый вклад в социально-­экономическое развитие области. Это подтвердил и губернатор Владислав Шапша во время своего визита в Китай. В сентябре в городе Фучжоу он участвовал в торжественном открытии памятника Юрию Гагарину на территории Университета науки и технологий Фуяо. Губернатор назвал это символом «космического сближения» Калужской области и КНР.

— Завод «Фуяо Гласс» — ​пример сотрудничества, проверенного годами. Мы искренне ценим это, — ​сказал Владислав Шапша.

«Фуяо» — ​достойный пример того, как эффективное взаимодействие власти и бизнеса способствует экономическому росту региона, созданию новых рабочих мест и укреплению Калужской области как одного из ведущих промышленных центров России.

Уважаемый Владислав Валерьевич!

Коллектив Калужского завода «Фуяо Стекло Рус» от всего сердца поздравляет вас с убедительной победой на выборах губернатора Калужской области!

Мы, как промышленное предприятие, работающее в регионе, особенно ценим ваш последовательный курс на поддержку реального сектора экономики, создание благоприятного инвестиционного климата и развитие промышленного потенциала Калужской области.

Ваше стратегическое видение позволит и дальше реализовывать масштабные планы по развитию региона, делая его еще более современным, технологичным и комфортным для жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и новых успешных проектов, укрепляющих благополучие Калужской области!

Коллектив завода «Фуяо Стекло Рус».

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13.