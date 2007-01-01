Инвестиции в будущее: власти области делают ставку на партнерство с «Фуяо»
Уже более 10 лет завод «Фуяо» успешно работает в нашем регионе.
На недавно прошедших выборах губернатор Владислав Шапша вновь возглавил регион, подтвердив курс на инвестиционную привлекательность и поддержку промышленности. В нынешних условиях особенно важно сотрудничество власти и бизнеса. Яркой иллюстрацией этого стратегического партнерства является завод «Фуяо Стекло Рус».
Компания, входящая в международную корпорацию «Фуяо Групп», является одним из лидеров рынка автомобильного стекла, чья продукция поставляется на конвейеры мировых автогигантов Ford, Toyota, Audi и Nissan и т. д.
Власти видят в компании «Фуяо» стратегического партнера в развитии региона, что выражается в реальной поддержке и конструктивном диалоге.
— Для многих китайских компаний этот проект — подтверждение наших инвестиционных возможностей. Мы делаем все, чтобы бизнесу было комфортно на Калужской земле, — отмечал Владислав Шапша.
Безопасность в приоритете
Масштабный производственный комплекс компании «Фуяо» в индустриальном парке «Грабцево» оснащен инновационным оборудованием, включая автоматизированные линии для обработки, ламинирования и закалки стекла, что позволяет выпускать продукцию, соответствующую высоким международным стандартам качества: свыше 2,5 миллионов стекол в год более чем для 5000 моделей автомобилей от отечественных до премиальных иномарок. Основной акцент делается на безопасность: стекла «Фуяо» обладают высокой оптической чистотой, а многослойные (триплекс) и закаленные гарантируют максимальную защиту водителей и пассажиров, — они не разлетаются на осколки при ударе, минимизируя риск травм.
Комфорт для сотрудников
Калужский завод «Фуяо» — это не только инвестиции, но и вклад в социальное развитие региона. На предприятии трудятся более 600 калужан, для которых созданы привлекательные условия:
- официальное трудоустройство с достойной заработной платой;
- медицинская страховка и спецодежда;
- бесплатное питание и корпоративный транспорт;
- современное общежитие, где комфортно даже семьям с детьми.
Предприятие дает хорошие возможности для карьерного роста. Сюда можно устроиться прямо после школы, начать работать оператором производства, пройдя трехмесячное обучение, и постепенно расти, осваивая более сложные процессы.
С самого начала работы завода его отличала сильная корпоративная культура: поздравления и подарки к праздникам, подарки детям сотрудников к Новому году, экскурсии на завод, интересные мероприятия, соревнования, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». Это укрепляет «Фуяо» как социально ответственного работодателя.
Есть здесь и особая традиция: несколько лучших сотрудников (6-7 человек) ежегодно отправляются на главное корпоративное празднование в Китай, где встречаются с коллегами со всех 16 заводов «Фуяо». Калужане всегда готовят творческий номер — выступают в русских национальных костюмах, с гордостью представляя российскую культуру на международном уровне.
Надежный партнер
Сочетая глобальные практики ведения бизнеса с вниманием к локальной специфике и потребностям региона, завод «Фуяо» стал значимым партнером, вносящим весомый вклад в социально-экономическое развитие области. Это подтвердил и губернатор Владислав Шапша во время своего визита в Китай. В сентябре в городе Фучжоу он участвовал в торжественном открытии памятника Юрию Гагарину на территории Университета науки и технологий Фуяо. Губернатор назвал это символом «космического сближения» Калужской области и КНР.
— Завод «Фуяо Гласс» — пример сотрудничества, проверенного годами. Мы искренне ценим это, — сказал Владислав Шапша.
«Фуяо» — достойный пример того, как эффективное взаимодействие власти и бизнеса способствует экономическому росту региона, созданию новых рабочих мест и укреплению Калужской области как одного из ведущих промышленных центров России.
Уважаемый Владислав Валерьевич!
Коллектив Калужского завода «Фуяо Стекло Рус» от всего сердца поздравляет вас с убедительной победой на выборах губернатора Калужской области!
Мы, как промышленное предприятие, работающее в регионе, особенно ценим ваш последовательный курс на поддержку реального сектора экономики, создание благоприятного инвестиционного климата и развитие промышленного потенциала Калужской области.
Ваше стратегическое видение позволит и дальше реализовывать масштабные планы по развитию региона, делая его еще более современным, технологичным и комфортным для жизни.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и новых успешных проектов, укрепляющих благополучие Калужской области!
Коллектив завода «Фуяо Стекло Рус».
г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6
Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.