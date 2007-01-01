Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области 107 621 человек привился от гриппа
Общество

В Калужской области 107 621 человек привился от гриппа

Дмитрий Ивьев
24.09, 10:14
0 252
Вакцинирование прошли 78 203 взрослых и 29 418 детей, сообщили в среду, 24 сентября, в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Прививаться лучше каждый год, так как вирус гриппа постоянно меняется, - пояснили в Минздраве. - Вакцинация от гриппа - это простой и эффективный способ защитить себя и своих близких в сезон простуд и вирусных заболеваний.

Там подчеркнули, что современные вакцины проходят тщательную проверку и считаются безопасными.

