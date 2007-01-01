КЛВЗ «Кристалл» — время роста и смелых планов

Накануне знакового события — инаугурации вновь избранного губернатора — о жизни знаменитого калужского ликеро-водочного предприятия нам рассказал его генеральный директор Артем Чубукин.

— Артем Константинович, семь лет назад начала работать производственная площадка «Кристалл» в Обнинске. Чем были наполнены эти непростые для страны годы — ​трудностями или успехами?

— Об этом наглядно свидетельствуют цифры. Все наши усилия направлялись на увеличение производства, и эта задача успешно выполняется. Если за первый год работы завод выпустил около полутора миллионов бутылок с напитками, то в 2024 году общий объем приблизился к 65 миллионам.

Штат предприятия с полусотни человек вырос до четырехсот специалистов. Все это время мы вкладывались в модернизацию и расширение производства, наращивали мощности, открыли три новых линии розлива — ​все это позволило добиться сегодняшнего результата. Не меньше внимания мы уделяем и расширению ассортиментного ряда. Он обогатился газированными, десертными напитками, а также экзотическими для России марками, пришедшими из Мексики, Доминиканской Республики и других стран.

«Кристалл» вошел в число крупных налогоплательщиков региона — ​за последние пять лет общая сумма выплаченных налогов составила 26,6 миллиардов рублей.

И что крайне важно для нас, мы не просто выпускаем продукт, а бережно сохраняем традиции высокого качества, заложенные еще в начале прошлого века на уважаемом старинном предприятии.

— В последнее время мы все чаще слышим о калужском экономическом чуде. Вы ощущаете себя его частью?

— Калужский регион действительно радует инвесторов комфортным и продуктивным деловым климатом. Могу сказать, что именно это одна из безоговорочных составляющих нашего эффективного поступательного развития.

Приятно осознавать, что наше предприятие успешно встроилось в энергичный деловой ритм калужской экономики и заняло в ней достойную позицию.

У нас много планов, и мы уверены, что та весомая поддержка, которая оказывается в Калужской области предпринимательскому сообществу, поможет их осуществить.

— А могли бы Вы поделиться этими планами с нашими читателями?

— Безусловно, курс на рост производственных мощностей будет продолжен, а это не только новые линии, но и сопутствующая инфраструктура.

В частности, мы планируем реконструировать цех очистки, вдвое увеличив его мощность.

Растут и складские площади за счет приобретения и реконструкции новых зданий.

Монтируется линия по розливу напитков в банки, что скажется на разнообразии ассортимента.

Уже сегодня завод работает в круглосуточном режиме, но интерес к нашей продукции продолжает расти — ее покупают в 60 регионах России. А значит, мы должны поспевать за спросом.

— Калужская область прошла важный этап — ​масштабные многоуровневые выборы, на которых калужане проголосовали за губернатора, а также депутатов Законодательного Собрания и муниципальных округов. Ваши работники также сделали свой выбор?

— Коллектив «Кристалла» с полной ответственностью отнесся к своей гражданской миссии, ведь мы не просто ставим галочки в бланках, а определяем будущее региона, его благополучие и стабильность.

Могу сказать, что «Кристалл» единодушно поддержал действующего губернатора Владислава Шапшу, подтвердив этим правильность курса, по которому сегодня идет Калужский регион.

От лица всех наших сотрудников рад поздравить Владислава Валерьевича с убедительной победой! Хочу пожелать ему крепкого здоровья, новых успешных проектов и верных, надежных товарищей по команде.