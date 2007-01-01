Афиша Обнинск
В Калужской области арендатора оштрафовали за порчу земли
Общество

В Калужской области арендатора оштрафовали за порчу земли

Дарья Джуманова
24.09, 09:42
0 446
В июле 2025 года в Юхновском районе Россельхознадзор провел проверку сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили во вторник, 23 сентября.

Проверка выявила, что при строительстве была испорчена почва на площади более 4 000 кв. метров. Также не проводились работы по защите земель от зарастания деревьями, кустарниками и сорняками на площади около 57 гектаров.

В сентябре 2025 года за эти нарушения арендатора земли оштрафовали на 220 тысяч рублей.

Чтобы исправить ошибки, ему также дали предписание, которое он должен выполнить в установленный срок.

