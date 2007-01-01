В Калуге заметили редкого белого воробья

Житель города стал свидетелем редкого природного явления — на улице Московской он снял на видео совершенно белого воробья.

Необычная птица попала в объектив камеры во вторник, 23 сентября, а запись была отправлена в редакцию через чат-бот.

Чтобы разобраться в уникальности находки, мы обратились к известному калужскому орнитологу Юрию Галченкову. Специалист подтвердил, что на кадрах действительно редкий для нашего региона белый воробей.

К сожалению, качество видео не позволяет определить, альбинос это или леуцист. Альбиносы полностью лишены пигмента меланина, что делает их оперение абсолютно белым, а глаза красными. Эти птицы часто страдают слабым зрением и низкой выживаемостью. Леуцисты же имеют почти полное отсутствие пигмента, но их глаза сохраняют нормальный цвет, а значит, и зрение. Хотя им сложнее найти пару, они могут стать началом новой мутации в популяции.

А вы когда-нибудь видели необычных птиц в Калужской области? Делитесь своими наблюдениями!