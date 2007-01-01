Афиша Обнинск
Общество

Жители Калужской области назвали самые престижные профессии

Дмитрий Ивьев
24.09, 08:56
0 589
Согласно исследованию HeadHunter, жители региона считают наиболее престижными интеллектуальные и технологические профессии. На первом месте - ИТ-специалисты, которых уважают 58% респондентов.

Практически наравне с ними оцениваются инженеры с высшим образованием (39%), а третье место занимает научный труд - учёные и исследователи (32%). В топ-5 также вошли врачи и медперсонал (26%) и квалифицированные рабочие (14%).

Рабочие специальности в целом не считаются самыми престижными, однако среди них выделяются: сервисный и инженер-механик (31%), оператор станков с ЧПУ (27%) и геодезист (22%). При этом такие профессии, как дворник, уборщик или грузчик, получили минимальное признание, что отражает общую тенденцию общества - преобладание ценности интеллектуального труда над физическим.

Выявлены различия между мнениями мужчин и женщин. Женщины чаще мужчин считают престижными профессии в сфере IT (57% против 47%) и творческие направления (17% против 12%). Мужчины, напротив, выше ценят инженеров (39% против 34%) и квалифицированных рабочих (13% против 9%).

Мнение о престиже зависит и от профессиональной сферы респондента: среди IT-специалистов лидерство ИТ-профессий признают 67%, в науке и образовании высоко ценят учёных (39%) и IT-специалистов (58%), а в искусстве и медиа помимо творческих профессий (35%) отмечают также учёных (38%) и IT-специалистов (48%).

общество
