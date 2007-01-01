В Калужской области женщина пропала в лесу

Фото: ЛизаАлерт Калуга.

Во вторник, 23 сентября, ушла собирать грибы и не вернулась 55-летняя Елена Прохорова из деревни Пенязи Износковского района.

Рост женщины – 160 сантиметров. Она была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-серые штаны и серые резиновые сапоги. С собой были синее пластиковое ведро и черный рюкзак.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» организовали поиски. Штаб находится в деревне Пенязи.

Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.