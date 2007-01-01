Стал известен новый состав правительства Калужской области

Его утвердил 23 сентября губернатор Владислав Шапша.

Изменения коснулись ряда должностей, отметил глава региона.

Первый заместитель губернатора Константин Горобцов будет отвечать за реализацию национальных и региональных проектов.

Весь социальный блок теперь в руках заместителя губернатора Ирины Агеевой.

Анна Королева назначена министром экономического развития и промышленности Калужской области

Вячеслав Лежнин вновь возглавит министерство строительства и ЖКХ региона.

Александр Шпиренко займется министерством транспорта Калужской области.

И.о. министра внутренней политики области будет Кирилл Гуров.

- В состав Правительства Калужской области не вошел Владимир Попов. Желаю Владимиру Игоревичу карьерных успехов, - отметил также Шапша. - Кабинет министров региона также покинул Олег Калугин. Его ждет важная и интересная работа. Все остальные члены Правительства сохранили за собой должности.

Заместителями губернатора остались Карина Башкатова, Валентина Авдеева, Ольга Иванова, Татьяна Леонова, Владимир Потемкин, Дмитрий Разумовский и Александр Шляпников.

Министр образования и науки – Александр Аникеев, министр конкурентной политики – Николай Владимиров, министр сельского хозяйства – Александр Ефремов, министр природных ресурсов и экологии – Владимир Жипа, министр труда и социальной защиты – Павел Коновалов, министр спорта – Олег Сердюков, министр культуры и туризма – Павел Суслов, министр здравоохранения – Анна Чернова.

Постановление Шапши вступит в силу с 24 сентября.