Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Стал известен новый состав правительства Калужской области
Новость дня Общество

Стал известен новый состав правительства Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.09, 17:15
0 701
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Его утвердил 23 сентября губернатор Владислав Шапша.

Изменения коснулись ряда должностей, отметил глава региона.

Первый заместитель губернатора Константин Горобцов будет отвечать за реализацию национальных и региональных проектов.

Весь социальный блок теперь в руках заместителя губернатора Ирины Агеевой.

Анна Королева назначена министром экономического развития и промышленности Калужской области

Вячеслав Лежнин вновь возглавит министерство строительства и ЖКХ региона.

Александр Шпиренко займется министерством транспорта Калужской области.

И.о. министра внутренней политики области будет Кирилл Гуров.

- В состав Правительства Калужской области не вошел Владимир Попов. Желаю Владимиру Игоревичу карьерных успехов, - отметил также Шапша. - Кабинет министров региона также покинул Олег Калугин. Его ждет важная и интересная работа. Все остальные члены Правительства сохранили за собой должности.

Заместителями губернатора остались Карина Башкатова, Валентина Авдеева, Ольга Иванова, Татьяна Леонова, Владимир Потемкин, Дмитрий Разумовский и Александр Шляпников.

Министр образования и науки – Александр Аникеев, министр конкурентной политики – Николай Владимиров, министр сельского хозяйства – Александр Ефремов, министр природных ресурсов и экологии – Владимир Жипа, министр труда и социальной защиты – Павел Коновалов, министр спорта – Олег Сердюков, министр культуры и туризма – Павел Суслов, министр здравоохранения – Анна Чернова.

Постановление Шапши вступит в силу с 24 сентября.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
25%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InozbVdCQ2NjSEN4SDI5SElpeGZtZkE9PSIsInZhbHVlIjoiQndSMWY0Z3VJWU9KNWFsdmR3TGhDT1h1OHBHNlZJYnczaVpOSFN5RmFnWE9DSXQ3QXorOENoVXlKRjROUWlpM1FmNlJQSXMycDQ0cWdNUFB6TnpFWCtOZmRqRmtidktmM2pDQ29HVHVvR04wYWkvS2JSWHVtdjcrOTY4cjdWL1lSK1hiUkJkdzF2b2JaSTJsaDF6ZytzaVZpUWdnUWpmQjJVNElabzg0a21FMnBxZjBlamovK0U5WjFmOEx2eWdyOUU3Qjllc2k3TDU5bVpOUXYybmpMVThvNXVwWklVMXhoRnQ5bVExOVdiNFJrZFJpVjFxQ2JQTXBvWTg3QW44Rzh5TlNUZXJTYllkUmtIQlhOYTVEWGNFZ09WbXBBd08xcEVQQUl5NnRZR1BqUklZRVBQd01yK20zcDNleURBa08yK3FRcFN3TlB5a2hlR09GcFBDTUd6Ni9Nb3NSSHpsODhyaHUwK1NDMmQrTjR2RFFwODh2blRRa0VFL2NObmR2TUxNL0dybWlZak9KUXNxeDhWTlpWbmFIelExa0VvK1BZakROWEhFUGlyKzF5N2tCcFlKbnovck53aUU0bE1PZyIsIm1hYyI6ImU1MWUyMGMzMTJhZDliNDI4NGYwMTY4MDQ3MDQ3MGI5NDExNDJkYTMzZGJmMmNhMjJiMDViYzJmNGYxOWYwZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhGdjkzY1IxelhxUWRSUHp5NzV6SkE9PSIsInZhbHVlIjoiSFZPUkNudC9ON3Z2eERHdFZTWXJTU3ltTk56RkxuYkhQUlZ5cEljMk92TDVpY1VScU5WRzdpaEdINDJJYy92OEIrQW9vSFJLcCtwUUNROCs3REdqOEdUTlFDdWVDVDJTa1R1RXk3NlVvUGYxY1ltVnRLZ1I5VEVGU3IyQnUzZDFINVhJNTA5bXB2cy9GQTNYQnNFOEVJMVBCM2NQbmttdUUwdjNoVEs5dCtQWFBvZUo0WHZxNmRqTllqU254aWVEQkdKRlRCSXpOWDFaemlKOFJZaXI3aXJoMmhNbkZ0TXZLUE4wMFA3WEJaUUdsZSt4WTJKZ0dGWVJSL3E5K0Y4eXhpanF5b05pYm5TZGwzU2RHQTlpTFJIWVZLWThLL08ycVVkL3FWb2xwSHZaM2g5QUNSTS9KSGw1WjdaaDk3Nkdzb3NRa3hldHFqNEdQbzRjY2t2TmpBWGgwVmF5ZW14Z2JtWXB3Z2NHczI1UFJZWVNNL25ZU2ZacHZYd2FQemJsOHBEOXJNeHZSNnVrQmdJemVjUlRacWUrWlliK3o2cGp3MWFDNDg4QU12ZFpTMnovQ1VvM3kwdUpTRmRCUzJuUDRXdC9qWll5UEtnNmpTVFR6T0NCWTNORGRneWtxNloweVE5ZGQ0WURhQ05KOGNoN2R3UTVFdFM1Zm52dFB1NE1pNGd0Q0JKVDY2WWdCMmdVaEwzRUpHSFlWUHBNZWNCMm5XOFpFUW0vdlFLWmpsam9ZK3k5NjluMmFzdEg3Um9HQk16c1Naank4MlBVMzhMbllwQzNQRURYcGpoSlNPclFtaklyQ1ZaRlVtUVY1Y2hkY2NHYllkdi81a3NLa2FxYSIsIm1hYyI6IjViOWE3ODhmOGYyNDcxMjA2ZjlhN2I1Mjg0MzIxMzZmY2RiYzNiZDI5ZWM3NTI5MTZiZDRlZGE1OWZmYmVkYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+