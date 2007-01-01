Стефан Перевалов возглавил Обнинск

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Назначил Стефана Перевалова на должность временно исполняющего полномочия главы городского округа Обнинска, - заявил глава региона. - До настоящего момента он несколько лет эффективно руководил администрацией Людиновского района. Почти 10 лет возглавлял Агентство развития бизнеса области. Выпускник Московского ФизТеха. В прошлом году окончил Школу мэров - образовательную программу, разработанную по поручению Президента РФ.

Шапша выразил уверенность, что опыт, компетенции и личные качества Перевалова помогут ему успешно решать все задачи по развитию наукограда.

Ранее, напомним, администрацию Обнинска возглавлял Вячеслав Лежнин. Чем он теперь займется, пока не уточняется.