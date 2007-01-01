Лучших участковых выбрали в Калужской области

Закончился первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Жители региона выбрали трёх лучших участковых, которые теперь выходят в финал.

Первое место по количеству голосов занял Евгений Минаков - участковый из Людиново. На службе больше пяти лет. Он отмечает, что главное для него - это уважение и доверие жителей своего района.

На втором месте - Глеб Пленкин, участковый из Тарусы. Он регулярно общается с людьми, проводит профилактические беседы и помогает снижать уровень преступности. Глеб считает, что самое важное в работе - уметь находить подход к каждому человеку.

Третьим стал Андрей Мишкин из Дзержинского района. В органах уже более 11 лет. За это время он накопил большой опыт, помогает предотвращать правонарушения и раскрывать преступления. Главное достижение, как он говорит, - это тёплые отношения с местными жителями.

Эти трое станут представителями Калужской области во всероссийском этапе конкурса. С 7 по 16 октября 2025 года начнётся онлайн-голосование, где со всей страной будет выбран лучший «Народный участковый».