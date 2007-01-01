Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Лучших участковых выбрали в Калужской области
Общество

Лучших участковых выбрали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.09, 16:02
1 758
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Закончился первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Жители региона выбрали трёх лучших участковых, которые теперь выходят в финал.

Первое место по количеству голосов занял Евгений Минаков - участковый из Людиново. На службе больше пяти лет. Он отмечает, что главное для него - это уважение и доверие жителей своего района.

На втором месте - Глеб Пленкин, участковый из Тарусы. Он регулярно общается с людьми, проводит профилактические беседы и помогает снижать уровень преступности. Глеб считает, что самое важное в работе - уметь находить подход к каждому человеку.

Третьим стал Андрей Мишкин из Дзержинского района. В органах уже более 11 лет. За это время он накопил большой опыт, помогает предотвращать правонарушения и раскрывать преступления. Главное достижение, как он говорит, - это тёплые отношения с местными жителями.

Эти трое станут представителями Калужской области во всероссийском этапе конкурса. С 7 по 16 октября 2025 года начнётся онлайн-голосование, где со всей страной будет выбран лучший «Народный участковый».

Новости по тегу
полиция
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJnUzV6SGpUVE12KzBUYVF1OFErYVE9PSIsInZhbHVlIjoibmhEUzk0VUtNeWhzcW1zK29XNGVjZjI5N1R1NjRkVVlFcU1YaVd6VW5rbGNENkxBYTIvbXJSMzNEbGhrRjF5UmFDL3dmNXh5ZG9xTWVFbmdLVHJRUXRHVHhmeTk3WG1EWkw0YUVVVnh2aktIVlQzYzNVTy9JNmRGM3QxbTZDMU5LbE14Wjg5T0twb0hmUncrOWhYbnJvWElFYTBtaW9wVUVxQnpEbDNmQWNvSXFvbFl3eGIyU28wcG8zbEtKTXVTV2dsMjc5NXJCZFQ0R2g1U2JKSUVWQ0FpRWJSdVI5Mk5BK3o1aysxTnN3TkZTQ3p2MTFWYzkxNnVjbzdydXMrbldxM2JjWlYyUk1WU25vK2FSTGdKZ09PcFUxVGhUZVBxUENFOUlCR0pxS2pJZ1BLWVlBMHlRRHR3eUNDbUJHZ0ppeHd1UW54TUtHMEZnTUN5ZENZdkRFaXRHYW1YejUwVFpRRjR4ZW8rdk1JQlJlMW84Ry9adHFnNWw2OTJNbzBwdmEvaVFpM0dnakFnMUNMQWI0VnNQMW5TQlhsbmpRanVMc3V0VFJaZHM4cXBFdU05Yko0N1V2QVJpSVJFS3V3aiIsIm1hYyI6IjU4YzQ0YTNmOWY1MjZlOTRjOTVjZjhjMzI1NDQ0NzJlMmI2ZTA2N2Q0Zjc0NjM4NzI2YTY3MzUyOTU5ZGYwZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRLVlRZa2dCQXZqSmZSUFpVbVA0RHc9PSIsInZhbHVlIjoiMDdVMmQ1eS9zQTJiZEx2clVxa05VNS9aZUk4MGNlVExGOTEyN2liUEowWHc1UGxXSjhWZG84ZHJOMFVrbUFvdkdpbGZaakZJclhYYTNQR2FYbHJ0bmxhWUFOcjZoSnM2QisvQmptZ3pQZm5jMHVMVHhram83WDlGU0hzeWh0V3JlS2UxRjJLR0hnV2U0ZzRNTUVUNVJocTB1bldDQTA2b1BBaS9UMHJYZkQ2VWpNR1Q5Z2x0bU9RWXgzN3BSdkNYc2J0VzJhTEtpeXJEbkVCTHVRaTh0V3NSUlpaZHUzT09sNFgzL0lBbmJUNm9RNHJuVldkTGYyL3gxSUxtOW5EOXVhMWZVVGRTY013L1FWUzdCQ3VIYURVa05vb0RlSVphSVFTbkp3Kyt1bStNc3BzbklET3RiTGtIc1k2cVhTSXRiMzNKL1F0YTlXL3hYT0w0WnNJemRXK1J4cDR4MmEycitjWGM4dWhzOFQ0QWlpc0MrMEFGU0JUZXNUNWFuaklHM05FYUs4Qnd4ZGRrUjJMb2wzUkwrMDI3ckEvTWJFeVlWZDNnelBSZFVxbERhVEF3Mm9XR0Y1Vmo4eUFGbURCTFdZUkpra0pYZ3VDa1E0K1o4YUZNYzMzdzVOQ0RQRzhpdDRMUWc3NWt0eHY0ZXdpcC9ReHpOWUtNbjZJV09FQzh3MkJ2MzNsQzRFaFZZQU43KzQxUk54eDNDaHNkR1M5VUhFMmU1L3V2Y0gxd2lNZGlTWmYvZFhQYkRHV0x6cll4RU1QOURjalcvSm4rdlBhMW1EMTlrMS9XZFFweW1pU2U1d2lTbjlDMHpWRkdYWWc0MmZtcXJhK2pvV2QwTkxvNiIsIm1hYyI6ImU1ZmNmNTgxNWFjYmQ0ZTJlN2E3N2IwYjZhODliZGVmMGQyMTUyYTEwODliNWMyNjRmZTY2NDU1ZGU5NjAyNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+