Жители Ферзиково уже почти месяц не могут заправить машины

О проблеме в понедельник, 22 сентября, сообщил местный житель в комментариях под постом губернатора в социальной сети.

- Скажите, когда появится бензин в Ферзиково 92 и 95, нет уже почти месяц, - написал Евгений.

В администрации района сообщили, что заправка не принадлежит муниципалитету и находится в частной собственности. По словам владельца, есть небольшие сложности с поставками, которые он постарается решить в течение месяца.