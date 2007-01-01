Афиша Обнинск
Общество

Калужский чиновник со слезами на глазах попрощался с жителями

Дмитрий Ивьев
23.09, 14:38
0 2498
Как мы уже рассказывали, во вторник, 23 сентября, сменился руководитель Людиновского района. Место Стефана Перевалова занял Геннадий Ананьев из Обнинска.

В своем телеграм-канале Перевалов попрощался с людиновцами со слезами на глазах.

- Я хотел бы от всей души поблагодарить наших жителей за все те дни, которые мы прожили с вами вместе, трудности и проблемы, которые мы преодолели, успехи и победы, которых нам удалось достичь, - отметил он. - Людиново - город с великой историей и славными традициями. Я уверен, что он заслуживает светлого будущего. Город воинской доблести и трудовой славы, Людиново, наш Людиновский округ ждёт новая, яркая страница истории.

Также он высказал слова благодарности в адрес губернатора и своей команды:

- Я буду скучать по вам. И я уверен, что всё будет хорошо.

При этом Перевалов не сказал, где собирается продолжить работу.

