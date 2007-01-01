Климат делают люди: калужские журналисты и блогеры побывали на предприятии «РЕФКУЛ»

Рассказываем, что интересного узнали о компании, которая производит климатическое и холодильное оборудование для клиентов по всей стране.

Пресс-тур для калужских журналистов и блогеров на предприятие «‎РЕФКУЛ» (входит в группу компаний «Термокул») организовало Агентство развития бизнеса Калужской области. Компания является крупнейшим российским производителем климатического и холодильного оборудования для систем кондиционирования воздуха.

«Климат делают люди», уверены в компании. Оборудование, созданное калужанами, работает в общественных зданиях: вузах, торговых центрах, стадионах, лабораториях и т.д., пользуется большим спросом в сфере агропромышленного комплекса, в газохимической и нефтеперерабатывающий отраслях. Среди клиентов «РЕФКУЛ» - большое количество крупных объектов по всей России.

Гибкость и адаптация к изменениям

«РЕФКУЛ» расположился в Боровском районе Калужской области. Удобное географическое положение, простая логистика и земли, которые позволяют расширяться и возводить новые производственные помещения, - здесь есть все, чтобы писать свою историю успеха.

Экскурсию по предприятию для гостей проводил генеральный директор компании «РЕФКУЛ» Алексей Морозов, человек энергичный и увлеченный своим делом.

- У нас завод полного цикла производства: создаем чертежи, разрабатываем программное обеспечение, выпускаем климатическое и холодильное оборудование, - сказал Алексей Владимирович, показывая журналистам и блогерам производственные помещения. – Мы - предприятие среднего машиностроения, что требует гибкости и умения адаптироваться к изменениям на рынке.

Интересно было наблюдать, как в просторных светлых цехах рабочие собирают климатическое оборудование: чиллеры – большие охлаждающие машины, межрядные прецизионные кондиционеры, которые поддерживают точно заданную температуру, и многое другое.

Алексей Морозов пояснил, что когда в 2022 году из России ушли иностранные производители климатического оборудования и холодильной техники, то на тот момент в стране даже комплектующие были только иностранного производства, не говоря уже о самом климатическом оборудовании. За несколько месяцев калужская компания «РЕФКУЛ» решила эту проблему: с нуля разработала и создала собственное оборудование и запустила производство деталей!

«Мы видим поддержку»

- Во многом нам помогла открытость властей региона, мы видим их поддержку, и ни на секунду не пожалели, что запустили производство на калужской земле, - уверенно говорит Алексей Морозов. - С момента открытия предприятия – марта 2019 года мы выпустили более 500 мегаватт холода. Сегодня наша продукция занимает около 12-15% российского рынка климатического оборудования.

В просторных помещениях предприятия установлено токарное, фрезерное, сверлильное, пескоструйное оборудование, на каждом этапе кипит работа. Журналисты и блогеры увидели процесс изготовления крупного заказа для Якутского театра оперы и балета: 14 холодильных машин, как часть большой системы кондиционирования, собрали для якутов калужские мастера климата!

Команда «РЕФКУЛ» с готовностью выполняет нестандартные заказы, настраивая производство под потребности клиента, кроме того, предоставляет гарантийное и пост гарантийное обслуживание – калужское предприятие зарекомендовало себя как надежного партнера.

Потребность идти вперед

Алексей Морозов рассказал, что в прошлом году в технопарке «Профессионалитет» в Калуге проходил Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», на котором собрались около 2 000 человек. Компания «РЕФКУЛ» в короткий срок с нуля создала подходящую для такого масштабного мероприятия систему кондиционирования и обеспечила ее безукоризненную работу!

- С 2019 года мы постоянно ищем что-то новое и развиваемся, это наша общая потребность - двигать предприятие вперед! – сказал генеральный директор. - На следующем этапе хотим открыть собственное производство компонентов базы. Мы взяли еще 5 гектаров земли и зимой начнем их осваивать, будем больше работать, и кто готов идти с нами, – добро пожаловать.

«РЕФКУЛ» - одна из немногих компаний в стране, которая получила промышленную ипотеку от государства, благодаря чему построила вторую очередь производственных помещений в 2024 году. Любовь к своему делу, умение мыслить нестандартно и находить решения даже в самых сложных ситуациях, поиск новых возможностей и комплексное развитие, - таким увидели калужского производителя климатического оборудования участники пресс-тура. «РЕФКУЛ» - здесь климат делают настоящие профессионалы!

В 2023 году завод стал участником нацпроекта «Производительность труда». Благодаря совместной работе со специалистами Регионального центра компетенций (действует на базе Агентства развития бизнеса) компании удалось увеличить производительность труда и сократить простои. Также компания пользуется господдержкой и участвует в выставках и бизнес-миссиях, организованных центром «Мой бизнес» для достижения нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».