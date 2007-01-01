Афиша Обнинск
Общество

Чиновник из Спас-Деменска заплатил штраф за отказ отвечать на жалобу

Дарья Джуманова
23.09, 14:26
0 434
Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 23 сентября.

Один из жителей Спас-Деменска пожаловался в местную администрацию на то, что его сосед нарушает правила землепользования. Чиновники провели проверку и сообщили заявителю, что нарушений не нашли.

Однако мужчина не согласился с таким ответом. Он попросил администрацию показать ему документы, которые подтверждают, что проверка действительно была, и настаивал на дополнительных разбирательствах. Глава администрации отказался предоставлять какие-либо документы и проигнорировал просьбу о новой проверке.

Из-за этого бездействия против главы администрации возбудили дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан и оштрафовал.

После этого администрация устранила все нарушения: предоставила заявителю запрошенные документы и рассмотрела его доводы о новой проверке.

