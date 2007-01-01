Работодателя в Думиничском районе заставили заплатить водителю более 110 тысяч рублей

Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 23 сентября.

История началась в январе 2025 года, когда 45-летний житель Брянской области устроился водителем грузовика на одно предприятий в Думиничском районе. Трудовой договор с ним не оформили.

Проработав недолгое время, мужчина уволился, но работодатель отказался выплачивать ему заработанные деньги.

После жалобы работника была проведена проверка. Предприятие обязали выплатить бывшему водителю зарплату, компенсации за задержку и моральный вред. Общая сумма выплат превышает 110 тысяч рублей.