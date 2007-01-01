Метеоролог пообещал возвращение бабьего лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о скором возвращении теплой погоды. Несмотря на текущее похолодание, специалист прогнозирует наступление «старого бабьего лета» в конце сентября.

На своей странице в соцсети эксперт написал:

- На следующей неделе, начиная с понедельника, с 29-го сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на 5-7 суток.

По прогнозам синоптика, антициклон принесет солнечную и сухую погоду без осадков. Температурный режим установится в комфортных пределах: ночью +3...+8 градусов, днем - до +18 градусов.