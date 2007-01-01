Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Метеоролог пообещал возвращение бабьего лета
Новость дня Общество

Метеоролог пообещал возвращение бабьего лета

Дмитрий Ивьев
23.09, 14:14
0 1945
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о скором возвращении теплой погоды. Несмотря на текущее похолодание, специалист прогнозирует наступление «старого бабьего лета» в конце сентября.

На своей странице в соцсети эксперт написал:

- На следующей неделе, начиная с понедельника, с 29-го сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на 5-7 суток.

По прогнозам синоптика, антициклон принесет солнечную и сухую погоду без осадков. Температурный режим установится в комфортных пределах: ночью +3...+8 градусов, днем - до +18 градусов.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
11 оценили
55%
9%
0%
0%
9%
27%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJLOTBtcXNyNCt2eWZxMHVHRmpGZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiTXVGTXJra1dlNWNHcm1kR05qOHRNMWwvaC96UzA1eFJTMkFHOTd0WVVLOFNoSUhpUlpUKzVkTmcvaHBDRGxsakxGeFZhMDcwVkV5Q1AwUlNSZDZsbWNjNUtMTHJCdTRlVjhLTE9WandMWU80M2tBaGMxK0ZsRXpOdVozT2oyZkNXejJWQ29kK0RZbWVtRjdyUmRNSkpOblErN09nREZZaFpRWjN0TTNCWW1hTDlrZmhJMXdpb3ZvdjZYaTNLdkRENUNwQWZYc0J0YitXN3gwakdsaXVYR2FHeHpXbHJDWWpZbzJaYzI5eFJNNG5keDNSbzdrL0xPQW12NjloU0ZLdXJCMlNzYzlFZTNXbnpucnJNVWJMNVBCL3U5bmhWNDBic2FtUGk3N0FXQ1FiSUk2eGJPKytwN0pkdnhUSXBZUUZaVkxDUGNJRnBjL0RmVFJrQ0NZTXl4WThzZElDL2x6NjJ0aWRnY2orOEI0SmtHNU1mY2hXY2JaR2J6VDV3cDNHaFhBQ0xtaU0xWDBSc3piUXVlTU5qNkZ4UTZMSHJyRWJoS1dlS1krU2NRc1U2eTB2dTdSS1p4OWRaNk1tTktINCIsIm1hYyI6Ijg5NGQ2MWZjMDE2Y2U4NjkzOGJiNDY5MDhmMDUzNzEzNGRjMTUyZjQxOWRmZTY4MTdmZDJiNmM2OTQ5ZjZkNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImUvTlpUVzFVMVBYeHMwZFRXdFlzTXc9PSIsInZhbHVlIjoiVGZFNDgrdVdkQWV5WnBhTnRjUEVicDVUdEoxSEpnNXJPaUFOZVVYSlJ6UlRzcVhYNVNzVUJ0NExJd2FJb05vUkdvcnY3WWtZd0Z0ZEJCSFV6OE41MmU1V0F6NDdGWjZFbVExdWJuTGJqellnZm5HT0RYeStacDZOQjZUQVhudnpkQmZ5S3ZQYjFEOTdlTUEyVVZ4MTR3bnpjSzgxeUswSVR3S3IvTHNqZkRqVDEzYUpEVGhJMi83OEUrVndaMkV3enNVZnBNRjg5dWNiZSszZGpESVlMTjhKQWh0Tm4zSVVQYUh6TXI4MmxsdmJneGo4Vzhjb1BmbWtkY0p6SGl2MEowVVhOa0duTmJraFhFS2ZSL1UzdGtHU3E1UjZHQjRscDluSEtyMVR0cUkrYk1hdG5QMHhCUE5qTDJSemZTYW1sVzFFYTY1dXkwemZWWE9MdVl4cUlVejJUUk1oWXlNbzJiV0N2ZDdLVS9kYWg4R3hMZEViSEdUMEpUM2RXRUxGZGlrdFhnaXJndmNEY1pTYTN4a240WUlsd2xncU9HSmkyeXdXODhyZkNMbEdiaDVkdDJ3aUlNTDNGS3E0SXhpRy9kR1JLazZuNllLYmdPczNvQXU3NHhacVA3QWR1bzFYa2QweGtpYUhzMDFqb2x2cmk3TmFTMG5qbHlMSDFOZ2o4dTIrMWdZdHpER2RHb1ZOa1p0MHNyLzhMTEVDak1RZkNyQkpUWllJSWpLTGllUmNpSFg1YXl0cTBlZVB5alFCVm0vNXBMbzdBNGs0azJTakFobDlqK3U1K21zZVVDdTJKa0M2b1BVcDFFOElTL1BWS21uMTNjbHkyWTVrZG1sZSIsIm1hYyI6ImQ4NDI3YjI2ZTk3YjFiZTNiZDZjZDIzMzU1YTIyNmFjZmQ2NjMxZWVmODE2Y2MyMTdlMjE5NjBiODZjNTY2YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+