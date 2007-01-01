Жителю Юхновского района грозит колония за долги по алиментам

38-летнему мужчине инкриминируют неуплату без уважительных причин средств на содержание детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 23 сентября.

Сначала он просто не выполнял решение суда о помощи своему ребенку. За это в декабре 2024 года его уже привлекли к административной ответственности.

Уже с февраля этого года мужчина снова перестал перечислять деньги. За несколько месяцев он накопил долг перед ребенком, который превысил 40 000 рублей.

Теперь за свое равнодушие неплательщику придется отвечать по всей строгости уголовного закона. За подобные нарушения статья предусматривает реальное лишение свободы на срок до одного года.