В Калужской области началась консервация старинного храма
В селе Перемышль взялись за Собор Успения.
Там проходят противоаварийные и консервационные работы, сообщил во вторник, 23 сентября, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Строительство Успенского собора относится к концу XV – нач. XVI в. Построен в древнейшей части Перемышля на месте старой крепости, строительство которой связывают с именем Юрия Долгорукова. Основателями собора были князья Воротынские.