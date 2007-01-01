Афиша Обнинск
В Калужской области началась консервация старинного храма
Общество

В Калужской области началась консервация старинного храма

Дмитрий Ивьев
23.09, 12:47
В селе Перемышль взялись за Собор Успения.

Там проходят противоаварийные и консервационные работы, сообщил во вторник, 23 сентября, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Строительство Успенского собора относится к концу XV – нач. XVI в. Построен в древнейшей части Перемышля на месте старой крепости, строительство которой связывают с именем Юрия Долгорукова. Основателями собора были князья Воротынские.

общество
